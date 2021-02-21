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الامارات | أطباء يحذرون: لا ترفعوا الصغار من الذراعين

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كولن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر أطباء في الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من رفع الطفل الصغير من الذراعين، لأن المفاصل لدى الأطفال الصغار تكون ضعيفة.

وأوضحت الرابطة أن سبب هذا الضعف يرجع إلى عدم اكتمال نمو المفاصل، كما تكون الأربطة مرتخية، ومن ثم يمكن أن يتعرض المفصل للخلع بسهولة، ومن ثم يشعر الطفل بآلام شديدة.

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال وضع حماية الذراع، إذ يحرص الطفل غالباً على جعل الذراع في وضع مثني، ومضغوطاً بعض الشيء نحو البطن.

وتستلزم هذه الحالة الذهاب إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن، من أجل تصحيح موضع المفصل، أما في حالة إهمال العلاج، فسيعاني الطفل من محدودية حركة الذراع بشكل دائم.

وعن الطريقة الصحيحة لرفع الطفل الصغير، أوضحت الرابطة أنه ينبغي رفعه من تحت الإبطين أو حمله من القفص الصدري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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