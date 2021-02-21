الامارات | «إف 3» يحلّق بلقب دوري الإمارات للصيد بالصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن «إف 3» يحلّق بلقب دوري الإمارات للصيد بالصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق «إف 3» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بلقب فئة الشيوخ، في منافسات النسخة الثانية من دوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة المشتركة بين نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي اختتمت في أبوظبي، أول من أمس.

وامتدت منافسات الدوري، منذ يناير الماضي، عبر جولات في أبوظبي ودبي، لفئة «العامة» التي تتواصل للعام الثاني، وفئة «الشيوخ» التي تنطلق للمرة الأولى، في إضافة للمنافسات.

وتُوِّج «إف 3» في فئة الشيوخ بعدما أنهى المنافسات برصيد 13 نقطة، يليه فريق «إم 7» بـ11 نقطة، وثالثاً فريق الظفرة بـ10 نقاط، وحلّ في المركز الرابع «إف 3- إس» بست نقاط.

واحتفظ فريق «ربدان» بلقب فئة «العامة»، للعام الثاني على التوالي، وحصد العلامة الكاملة بتحقيق تسعة انتصارات ليجمع 27 نقطة، يليه فريق نوماس بـ19 نقطة، ثم فريق دبي ثالثاً بـ16 نقطة.

وأكد المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، سلطان المحمود، أن نجاح هذا الموسم من دوري الإمارات للصيد، يحفّز الصقّارين على مضاعفة الجهود، وقال إن تكاتف النادي ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يؤكد السعي لتطوير رياضة الصيد بالصقور، مضيفاً: «سعداء بمستوى المنافسات والقوة فيها، خصوصاً فئة (الشيوخ) التي تنطلق للمرة الأولى، واستمر حسم المراكز فيها حتى الجولة الأخيرة، بينما نجح ربدان في انتزاع اللقب لمصلحته قبل جولتين من النهاية».

وفي ختام المنافسات توج المحمود، ونائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد بن مرخان، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح بالمركز، دميثان بن سويدان، الفائزين.

من جهته، تقدم قائد فريق «إف 3»، الصقّار خليفة بن أحمد بن الشيخ بن مجرن، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه اللامحدود للفريق، ما قاد إلى التتويج باللقب، وقال إن «متابعة سمو ولي عهد دبي، تقف وراء كل نجاحات الفريق، ومن بينها الفوز بلقب النسخة الأولى من فئة (الشيوخ) في الدوري»، وأضاف: «لقد حرصنا على انتقاء أقوى الصقور للفريق من أجل المنافسة على اللقب في هذه النسخة، والانطلاقة بقوة وتحقيق الهدف».

من ناحيته، قال الصقار، حميد المنصوري، من فريق ربدان، الذي حافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي: «لقد غيّرنا اسم الفريق من الصيرمي إلى ربدان، لما للأخير من ارتباط خاص بنا كإماراتيين، ونجاحنا في الاحتفاظ باللقب يعود إلى تكاتف الفريق، والعمل من أجل تحقيق هذا الهدف بكل إصرار».

خليفة بن مجرن:

• «حرصنا على انتقاء أقوى الطيور وضمها من أجل تحقيق الهدف».

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