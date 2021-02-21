الامارات | «تجليات الثقافة العربية في السينما» بـ «اتحاد الكتّاب» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تجليات الثقافة العربية في السينما» بـ «اتحاد الكتّاب» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات جلسة بعنوان «تجليات الثقافة العربية في السينما العالمية»، مساء اليوم، بمشاركة كل من السيناريست والمخرج مسعود أمرالله، والمخرجة والكاتبة منال عمرو، ومسعود أمرالله شاعر ومخرج وسينمائي إماراتي شغل مناصب عدة، وشارك في تأسيس مسابقة «أفلام من الإمارات» عام 2001، ونال جائزة شخصية العام العربية السينمائية من مركز السينما العربية، بالتعاون مع مجلة «هوليوود ريبورتر» في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2018. أما منال بن عمرو فمخرجة وكاتبة ومصورة إماراتية، أخرجت أفلاماً عدة، وفازت عن «وجه عالق» بجائزة مهرجان دبي السينمائي الدولي لأفضل موهبة سينمائية محلية. وتنظم الجلسة في السادسة والنصف من مساء اليوم، عبر منصة «زوم».

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