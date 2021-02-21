الامارات | متحف عُمان يعيد افتتاح المعرض البيلاروسي

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف عُمان يعيد افتتاح المعرض البيلاروسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد المتحف الوطني في سلطنة عمان افتتاح معرض «الأنماط والرموز: تراث الزخرفة البيلاروسية»، الذي يستضيفه المتحف حتى نهاية أبريل المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أمس، أن المعرض يضم عشرات من القطع المتحفية ذات البعد التاريخي، والدلالة الجمالية المتميزة من قطع أثرية وصناعات حرفية وقطع فنية تعرض للمرة الأولى خارج جمهورية بيلاروس.

وافتتح المعرض في الخامس من مارس الماضي، وأغلق في 17 من الشهر نفسه، التزاماً بقرارات اللجنة العليا المكلفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم الاتفاق على تمديده إلى نهاية أبريل المقبل، ويصحب المعرض زائريه لاستكشاف الأنماط الزخرفية البيلاروسية المتجسدة في عدد من التحف المميزة.

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