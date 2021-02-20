استشاري يوضح سر تعرض بعض الأمهات للوفاة بعد ولادة الطفل الرابع

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، خلال استضافته ببرنامج «الجمعة في مصر» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع على فضائية «MBC مصر»، أن هناك ثقافة موروثة وتراثية بالعديد من محافظات مصر، تأتي كدافع للإنجاب، لذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقليل عدد الأطفال، حيث إن هناك مواقع إنجابية كبيرة تختلف من محافظة لأخرى.

صحة الأم تضعف كثيرا بعد الطفل الثالث.. وتكون أكثر عرضة للوفاة بعد «الرابع»

وأوضح «توفيق»، أن وزارة الصحة والسكان تعمل على تغيير ثقافة الأسر المصرية في تقليل عدد الإنجاب عبر التوعية بأهمية الصحة والتعليم وصحة الأم، والتي تتضعف كثيرا بعد الطفل الثالث، وتكون أكثر عرضة للوفاة بعد الطفل الرابع.

طبيب يوضح أسباب تعرض الأم للوفاة بعد الطفل الرابع

ومن جانبه، كشف الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بمستشفى قصر العيني، خلال حديثه لـ«هن»، عن أسباب تعرض نسبة كبيرة من السيدات للوفاة بنسب كبيرة، عقب الإنجاب للمرة الرابعة.

وقال «حسن»، إن النزيف يعد هو السبب الأول والرئيسي خلف تعرض حياة الأم للخطر، وأن الحمل يعد رحلة مشقة وإرهاق على الأم، وهو ما يعرضها للإصابة بالأنيميا الشديدة مع كل حالة حمل وولادة، وبالتالي تتعرض بنسبة كبيرة لحدوث نزيف خلال المرة الرابعة، «لو حصل للأم نزيف ساعة الولادة وعندها أنيميا ومتلحقتش هتموت في لحظتها، فالنزيف هو القاتل الأول للسيدات خلال عملية الولادة».

واستطرد أستاذ النساء والتوليد، موضحا أن السبب الثاني لتعرض بعض الأمهات للوفاة، هو شعورهن بالأمان الزائف، موضحا: «الست بتكون ولدت قبل كده كزا مرة، فبيكون عندها احساس زائف بالأمان إنها هتعدي زي كل مرة، ومجرد حالة ولادة عادية، وده بيخليها متابعش كويس مع طبيب مختص خلال أشهر الحمل».