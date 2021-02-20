خبيرة سلامة الغذاء: البكتيريا تترسب في حلل الألومنيوم بسبب سوء التنظيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة إيمان عبدالرحمن، الشيف وخبير سلامة الغذاء، إن أواني الطهي المفضلة لدى كثير من الأمهات هي «حلل الألومنيوم» بسبب التوزيع الجيد للحرارة، فيما ستحل «الحلة الاستانليس» محل الألومنيوم فيما بعد.

الألومنيوم المصري هو رقم 1 على مستوى العالم

وأضافت «عبدالرحمن»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الألومنيوم المصري هو رقم 1 على مستوى العالم، كما أن كافة الأواني الأخرى كالسيراميك والجرانيت والتيتانيوم أساسها من الداخل مادة الألومنيوم.

معظم الأواني منقطة أسود ودي بكتيريا

وأوضحت أن المشكلة الرئيسية في الألومنيوم هو عدم وجود طبقة عازلة به، حيث تفتح مسامه مع الطبخ، وتغلق مع الغسيل الجيد لتلك الأواني، وفي حال لم يجري غسلها بشكل جيد فتتكون في مسام الأواني البكتيريا: «لو مغسلنهاش كويس هتنقر أسود، وعند أمهتنا معظم الأواني منقطة أسود وده بكتيريا».

الأكل بيتفاعل مع ألومنيوم الحلل وهي في التلاجة

وأكدت أن المشكلة الرئيسية التي تغفلها الكثير من الأسر المصرية هو الغسل الخاطئ للأواني أو استخدامها بشكل خاطئ أو وضع الطعام فيها داخل الثلاجة: «دي بتكون مصيبة، وطول ما هي في التلاجة بيكون في تفاعل مع الألومنيوم، ولما بنيجي نسخنها بيكون الطعام متفاعل مع المادة».