والدة طالب الدقهلية بعد حبس قاتليه: كان نفسي يدوقوا نفس الكاس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انهارت السيدة، حنان السيد، والدة طالب الإعدادية، كريم عادل علي، البالغ من العمر 15 عامًا، عقب الحكم اليوم على قاتلي نجلها، حيث استأنفت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم السبت، نظر القضية رقم 8771 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1365 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وكان حُكم على كل من المتهمين رضا المرسي مصطفى المرسي 30 عاما عامل، وشقيقه محمد 33 عاما، بالسجن المؤبد، بينما حُكم على والدهما صالحب الـ58 عاما بالبراءة، وعلى المتهم الرابع إسلام أحمد حسني 36 عاما، بالمؤبد، إثر قتلهم للطالب كريم عادل علي، 15 عاما، ابن قرية «البقلية» التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك في مايو من العام الماضي، بسبب لهوه أمام منزلهم.

وقالت والدة القتيل: «كان نفسي حد فيهم ياخد إعدام، كان نفسي يدوقوا من نفس الكاس، ويعملوا ميتم زي ما أنا ما عملت، ابني مات في حضني وقدام عيني، قتلوه وهو في حضني».

وتابعت الأم الثكلى، خلال حديثها لـ «هن»: «محمد ورضا طعنوه بالسكينة في الرئة والصدر وإسلام ضربه بالشومة، والأب الراجل الكبير كان محرض، وهو اللي قالهم اقتلوه».

لحظات مميتة عاشتها الأم، وطفلها يُقتل أمام عينيها بسبب «اللعب والدوشة» بحسب وصفها، قائلة: «ابني وابن عمه كانوا بيلعبوا في الشارع، فخرج الراجل الكبير شتمتهم بألفاظ نابية، واتحول الأمر لخناقة، وخرجوا ولاده واتعدوا على ابني الطفل».

وتابعت: «الأمر بقى اعتداء، حاولت أدافع عن ابني منهم ضربوني بشومة، مسكت ابني ضميته، لكن كانوا بدأوا بالطعن، ابني مات في حضني وهما بيضربوه بالسكاكين في قلبه».

واختتمت حديثها: «ابني كان مستني نتيجته في الاعدادية، وراح ومات كل ده عشان كان بيلعب في الشارع وعامل دوشة».

وكانت مديرية أمن الدقهلية، في مايو الماضي، تلقت إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، يفيد مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي بقرية «البقلية» وإصابة ابن عمه، حيث اتهم الأهالي جيرانهما بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء.