منها عصير الليمون.. مشروبات تساعد على خسارة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادةً ما ينصح بتقليل استهلاك المأكولات والمشروبات قبل ساعات النوم، إذ يرتبط هذا الأمر بزيادة عدد السعرات الحرارية المستهلكة في اليوم الواحد، كما يساعد تناول بعض المشروبات قبل النوم على فقدان الوزن، حيث تساعد على تحفيز الجسم لإنقاص الوزن الزائد، ويرصد «هُن» أبرز المشروبات التي تساعد على ذلك بحسب ما جاءت في صحيفة Times of india، في التقرير التالي:

شاي البابونج

يعد من المشروبات التي تساعد على خسارة الوزن، ويساعد عن طريق زيادة مستويات الجلايسين في إراحة الأعصاب والرغبة في النوم، كما يفيد في علاج اضطراب المعدة.

ويساعد شاي البابونج في التحكم بمستوى السكر في الدم ويعزز التخلص من الوزن.

بروتين الزبادي

تناول بروتين الزبادي قبل النوم يساعد على إصلاح العضلات وتجديدها أثناء النوم، وهو ما يزيد عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم.

شاي القرفة

توجد العديد من الفوائد للقرفة أبرزها احتوائها على مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية، ما يجعله مشروبا مثاليا للتخلص من السموم، كما يساعد شاي القرفة على حرق الدهون، ويمكن إضافة العسل عليها.

بذور الحلبة المنقوعة

رغم مذاق الحلبة الذى لا يفضله البعض إلا أنها لها العديد من الفوائد، حيث تساعد بذور الحلبة على توليد حرارة في الجسم ويمكن أن تساعد على التخلص من الوزن.

حليب الكركم

يساعد تناول حليب الكركم في التخلص من الوزن الزائد وتحسين الهضم، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تطرد السموم من الجسم، كما يساعد على النوم بشكل جيد.

عصير الليمون

تناول كوب من عصير الليمون قبل النوم يساعد على التخسيس والتخلص من دهون الجسم، يمكن زيادة القيمة الغذائية من خلال إضافة الخيار والبرتقال وأوراق النعناع.

شاي الزنجبيل

يعرف بفوائده المختلفة ويساعد على إنقاص الوزن، ويساعد تناوله قبل النوم على زيادة امتصاص العناصر الغذائية.

ويساعد شاي الزنجبيل على تحفيز عملية الهضم والتخلص من آلام البطن والجهاز الهضمي.

ولزيادة القيمة الغذائية يمكن إضافة الليمون والعسل إلى شاي الزنجبيل للتمتع بالمذاق المختلف.