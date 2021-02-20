فادي بدوي: أنا وأختي قرة عيني حنين حسام.. اتحسدنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت البلوجر، وفتاة «التيك توك» الشهيرة، حنين حسام، جدلًا بشأن علاقتها «باليوتيوبر» فادي بدوي، الذي اختارت الظهور معه عقب خروجها من السجن، والظهور برفقته أكثر من مرة، فضلًا عن وصفها له، قائلة: «ربنا فوق وهو على الأرض»، وعلى الرغم من تطورات العلاقة بين الثنائي، حيث ظلت تصفه بالسند والكون بأكمله، قبل أن يصفها هو بمجرد «أخت»، إلا أن «حنين وفادي» لم يظهرا سويًا مجددًا خلال الفترة الأخيرة.

واليوم، شارك «فادي» متابعيه عبر خاصية القصص المصورة، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، سؤال تلقاه حول حنين حسام، ليرد قائلًا: «أختي قرة عيني أنا وهي اتحسدنا».

وعادت «حنين» على الفور لنشر السؤال وإجابته عبر حسابها الرسمي، معقبة: «أخويا اللي مبقتش أشوفه خالص».

حنين حسام تحتفل بالخروج مع فادي بدوي

وكانت «حنين» احتفلت بخروجها من الحبس بعد قرابة الـ10 أشهر، بمقطع فيديو بصحبة فادي بدوي، وهي دون الحجاب.

فادي بدوي طبيب أسنان مصري وفي العشرينيات من عمره، يمتلك قناة على اليوتيوب، يقدم من خلالها محتوى كوميدي، وبلغ عدد المشتركين لديه أكثر من 264 ألفا، بالإضافة إلى حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها أيضًا حسابه على تطبيق إنستجرام، ويتابعه أكثر من 700 ألف متابع.