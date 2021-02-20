«إنتي الأهم الرياضية» تطالب بإنشاء ممرات للجري بقرى «حياة كريمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية، إن تدشين رابطة «إنتي الأهم الرياضية» يتم فيها استهداف كل الفئات العمرية للمرأة، خاصة المرأة الريفية في ظل توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير وتعمير القرى، فناشدت الرابطة بأن يتم تخصيص ممر للسير أو الجري في القرى الجديدة، لتمكين الشباب والمرأة للرياضة.

اللجنة تأمل في زيادة الوعي الثقافي من الناحية الغذائية والصحية والعلمية

وأضافت «عبدالحق»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن اللجنة تأمل في زيادة الوعي الثقافي من الناحية الغذائية والصحية والعلمية، كما سيتم العمل على تطوير وعي المرأة كونها نصف المجتمع والمؤثر على النصف الآخر منه.

المبادرة موجودة تبع وزارة الشباب والرياضة والمركز البريطاني بيصرف عليه

وأوضحت أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت عددا من المبادرات لزيادة نسبة الشباب الذين يقومون بممارسة الرياضة، وضمن تلك المبادرات كانت مبادرة «ألف بنت ألف حلم» وهو برنامج يخص القرى والنجوع النائية لنشر ثقافة الرياضة هناك: «المبادرة موجودة تبع وزارة الشباب والرياضة والمركز البريطاني بيصرف عليه».

الأسر المصرية تفكر في الرياضة باعتبارها استثمار لأبنائهم في المستقبل

وأكدت أن العادات والثقافات المصرية تغيرت كثيرا في مختلف محافظات الجمهورية، حيث بات هناك عددا من المواطنين والأسر المصرية تفكر في الرياضة، باعتبارها استثمار لأبنائهم في المستقبل، وهو ما يعكس اتجاه نسبة كبيرة من الشباب للعب الرياضة مؤخرا.