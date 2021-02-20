منها ضعف جهاز المناعة.. احذر النوم في ملابس ارتديتها مرتين متتاليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يهمل العديد من الأشخاص، سواء الرجال أو النساء تغيير ملابس النوم كل ليلة، ما قد يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات الصحية للإنسان، مثل ضعف جهاز المناعة، وتفاقم أعراض الحساسية.

وهنا نستعرض في التقرير التالي، أبرز المضاعفات التي يسببها ارتداء ملابس النوم أكثر من يومين، وفق ماأ وضحه موقع "Bright side" الأمريكي.

- تنام في بيئة غير صحية

إذا كنت ترتدي نفس قطعة الملابس مراراً وتكراراً، يمكن أن تبدأ البكتيريا وخلايا الجلد الميتة في التجمع بداخلها، حتى إذا كنت تغسل ملاءات الفراش بانتظام.

لذا فلن يظل الجسم منتعشا، حيث إن البكتريا تبدأ في التلامس بشكل مباشر مع ملابس النوم غير النظيفة، وبالتالي فإن ارتداءعا ليلة بعد ليلة قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى يصعب علاجها.

- انتقال الميكروبات إلى بقية الملابس

عندما تضع البيجامة في الغسالة، قد تنتقل البكتيريا الموجودة عليها إلى جميع قطع الملابس الأخرى، وإذا كنت ترتدي ملابس نومك لمدة أسبوعين متتاليين، لذا لن يتمكن الغسيل من التخلص من معظم الميكروبات التي ستنتقل إلى الملابس الأخرى التي سترتديها لاحقا.

- التأثير على جودة النوم

يمكن أن تمنحك ملاءات السرير وملابس النوم النظيفة شعوراً بالاسترخاء والانتعاش، لذا قد يؤدي الذهاب إلى السرير مرتدياً ملابس النوم المليئة بالعرق، إلى البقاء مستيقظاً طوال الليل، مع الشعور بالحكة الشديدة.

- تفاقم أعراض الحساسية لديك

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الغبار أو من اضطرابات تنفسية أخرى، فقد يتسبب الذهاب للفراش بملابس النوم لليالي متتالية في أضرار جسيمة، حيث أن عث الغبار ينجذب إلى ملابسك ومرتبة السرير، ما قد يؤدي إلى مشاكل في التنفس، لذلك من الأفضل تغيير ملابسك كل ليلة على الأقل.

- ظهور حب الشباب على البشرة

عندما لا تغير ملابس نومك، تتراكم البكتيريا وخلايا الجلد الميتة على القماش، لذا في الليل، تضغط تلك البكتريا على المسام، ما يساعد على انسدادها والتسبب في ظهور حبوب البشرة، فضلا عن التعرق أثناء النوم، حيث تمتص ملابس نومك العرق، مما يحفز ظهور البثور أيضا.

- الرائحة الكريهة للجسم

تمتص ملابس النوم العرق، ما قد يخلق بيئة مثالية لنمو لبكتيريا، حيث إنها تزدهر في الأماكن الرطبة والمظلمة، وتنتج روائح كريهة تحفز الشعور بالقلق.

- ضعف الجهاز المناعي

يؤدي ارتداء نفس ملابس النوم ليلة بعد أخرى، إلى ضعف قدرة جهاز المناعة، وبالتالي عدم القدرة على مقاومة الميكروبات ومشاكل الجهاز التنفسي، والعدوي.