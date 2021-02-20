لتدوم أطول فترة ممكنة.. طرق بسيطة تساعدك على تنظيف غسالة الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر غسالة الملابس من الأجهزة الأكثر أهمية لدى ربات البيوت، نظرا لأنها تساعد في التنظيف بسهولة، ولكن مع مرور الوقت وتجاهل تنظيفها، يؤدي إلى تراكم البكتيريا والفطريات وتبدأ الرائحة الكريهة في الظهور.

لذلك يوصى بتنظيفها باستمرار كل أسبوعين على الأقل، على النحو التالي، بحسب ما أورد موقعا "idealhome"، و"bhg".

- استخدام الخل:

يمكنك التنظيف بسهولة عن طريق تشغيل دورة ساخنة، مع إضافة كوبين من الخل الأبيض إلى درج الغسالة، ستساعد هذه الطريقة على منع نمو البكتريا، والتخلص من الأوساخ.

- استخدام صودا الخبز:

عليك بإضافة كوب من صودا الخبز إلى الغسالة، للمساعدة في إزالة الأوساخ المتراكمة، ثم امسحي قاع الغسالة باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.

- فرشاة الأسنان:

احرصي على استخدم فرشاة الأسنان لفرك البقع التي يصعب الوصول إليها، ثم امسحي الغسالة بقطعة قماش نظيفة.

- استخدام مبيض مخفف:

رشي المنطقة المحيطة بالباب بالخل الأبيض، واتركيها مع فتح الباب لمدة دقيقة واحدة على الأقل، ثم امسحيها بقطعة قماش جافة، وبطريقة أخرى يمكنك أيضًا مسح هذه المنطقة بمحلول مبيض مخفف، حيث يساهم في منع نمو العفن والتخلص من الروائح الكريهة، ثم اتركي الباب مفتوحًا لبضع ساعات للسماح لتجفيف الرطوبة، وتجديد الهواء.

- منشفة ورقية:

يمكن استخدام منشفة ورقية للتخلص من نسيج ووبر الملابس العالق بالمصفاة، حيث تساعد هذه الطريقة على منع تشكيل الرواسب التي تعمل على انسداد المصفاة.

- الماء والصابون:

يعتبر درج المنظفات من أكثر الأماكن عرضة للجراثيم والعفن، وذلك لأنه يوضع به المنظفات، لذا عليك بإزالة الدرج بالكامل، وبفرشاة أسنان قديمة والماء والصابون، افركي الدرج جيدا، واتركيه لمدة دقيقة، ثم تجفيفه جيدا.

- ضرورة ترك الباب مفتوحا:

ينصح بضرورة ترك باب الغسالة مفتوحًا قليلًا بعد كل دورة من الغسل، حتى يسمح بتجفيف الهواء والرطوبة، ماقد يساعد على منع تكاثر الجراثيم، والتقليل من الروائح الكريهة.

- تنظيف الغسالة بانتظام:

يوصى بضرورة تنظيف الغسالة كل أسبوعين، خاصة في فصل الصيف عندما يكون الجو حار، وتبدأ رائحة الغسالة في الظهور.

وفي حالة إذا كنت لا تستطيع الاستمرار في ذلك، حاولي القيام بذلك مرة واحدة على الأقل في الشهر.