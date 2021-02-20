جذابة وناعمة.. ريا أبي راشد تخطف أنظار متابعيها بفستان شفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وناعمة.

وظهرت ريا أبي راشد مُرتدية فستانًا كلاسيكيًا من الشيفون باللون الأسود المنقوش بالأبيض، منتعلة حذاء أسود مفتوح.

واختارت ترك شعرها منسدلًا عبر ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها البسيطة، فيما لم تتكلف في ارتداء الإكسسورات، فقط اكتفت بارتداء قراط باللون الأبيض، ليبرز رقة إطلالتها.

واعتمدت ريا أبي راشد مكياجًا بسيطًا ركزت فيه على لون أحمر الشفاه الأحمر، مع الماسكرا، وطلاء الأظافر باللون الأحمر الذي يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.