هل تعلم ماذا يحدث للجسم عند تناول جلد الدجاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحب العديد من الأشخاص جلد الدجاج، المغطي بالبهارات والتوابل، فضلا عن مذاقه المقرمش، لكن قد لا يعرف كثيرون أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة الإنسان.

فهي لا تعمل على إنقاص الوزن فقط، أو خفض نسبة الكوليسترول، لكن هناك العديد من الفوائد الأخرى نقدمها لكم وفق ما أوضحه موقع "curejoy".

- خفض نسبة الكوليسترول:

يحتوي جلد الدجاج على نسبة عالية من الدهون الغير المشبعة الأحادية، التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار، وتحفيز مستوي الكوليسترول الجيد.

- الحفاظ على صحة القلب:

كونه غني بحمض الأوليك، إذ يساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات والنوبات القلبية، فضلا أنه يقلل من نمو الأورام السرطانية.

- إنقاص الوزن:

بسبب احتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، إذ إنه يعزز الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي يحفز من إنقاص الوزن.

- خفض نسبة سكر الدم:

أظهرت دراسة أخرى أنه من خلال استهلاك المزيد من حمض الأوليك الموجود في جلد الدجاج، يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، عن طريق الحد من مقاومة الأنسولين.

- تقوية قدرة الجهاز المناعي:

كما يحتوي أيضا على كميات معتدلة من الدهون الصحية الذي تلعب دورا مهما في تعزيز قدرة الجهاز المناعي، على مكافحة العدوي والفيروسات، والحفاظ على كثافة العظام.

وينصح بعدم الإفراط في تناوله، فالتوازن دائما يعد هو الحل المناسب لتجنب العديد من المخاطر الصحية، كما حذرت بشدة من تناول جلد الدجاج المشوي في الزيت، أو في درجات حرارة عالية، لأن ذلك غير صحي.