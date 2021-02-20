سيدة تشاد الأولى تكرم فريقا مصريا يكافح العمى في أفريقيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فريق مصري بامتياز يكافح العمى داخل القارة السمراء، يجوب مدنها وقراها ليبحث عن الحالات التي تحتاج للعلاج، كانت آخر محطاته دول تشاد، الأمر الذي دفع السيدة الأولى بالدولة وهي هندة ديبي، بتكريم الفريق بأكمله داخل القصر الرئاسي بالعاصمة «إنجامينا»، تقديرا لجهوده في تنفيذ مخيمات العيون.

ويحكي الدكتور محمد هندي مؤسس فريق «عين العالم»، أن الفريق مجموعة من شباب أطباء جراحة العيون والتمريض المدربين على أعلى مستوي في هذا المجال، لافتا إلي إنهم يعملون على تقديم الدعم الفني للحكومات والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة العمى لتنفيذ مخيمات العيون في المناطق النائية، والتي تعاني نقصًا في الخدمات الصحية.

إجراء 50 ألف عملية عيون

ويقول إن الفريق لم يقتصر عمله بداخل فقط بل توسع ليصل لدول وقرى عديدة داخل القارة الإفريقية منها تشاد والنيجر والسنغال وإثيوبيا وچيبوتي والصومال في إفريقيا، بالإضافة إلى اليمن وقيرغيزستان في آسيا، مؤكدا أنه تم إجراء ما يزيد على 50 ألف عملية لجراحة العيون.

ويضيف أن الفريق واجه العديد من التحديات وبخاصة تحد جديد لتنفيذ المخيمات في ظل أزمة كورونا، وبالفعل تم تنفيذ مخيم بدولة السنغال في يناير الماضي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة: «تم الإشادة بها من السلطات المحلية بالإضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم أكاديمية عين العالم لتدريب أطباء العيون المحليين لضمان استمرار خدمة مرضى العيون في تلك الدول التي تعاني نقصا شديدا في الكفاءات والخدمات الطبية».

وتابع أن جميع الخدمات التي يقدمها الفريق بالمجان وتم تكريمه من أكثر من دولة أفريقية: «وده طبعا في إطار إظهار دور مصر الريادي في دعم العلاقات مع أفريقيا وتوضيح للدور الإنساني اللي بيقوم بيه أطباء مصريين».