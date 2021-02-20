«أمهات مصر» يشيد ببرنامج «جروب الماميز» على قناة مدرستنا: يعكس دورنا

القاهرة - سمر حسين - ماما

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بفكرة واسم برنامج «جروب الماميز» على قناة «مدرستنا 1» التعليمية، والذي استضاف وزير التربية والتعليم في أولي حلقات البرنامج مساء اليوم السبب، مضيفة أن البرنامج يحمل اسم «جروب الماميز» والذي يعكس أهمية ودور الأمهات الكبير في العملية التعليمية ومتابعة أبناءهن طوال أيام الدراسة وغير أوقات الدراسة، مؤكده أن الأم لها دور عظيم في تربية وتنشئة الأبناء الذين هم مستقبل مصر.

وقدمت «عبير»، خلال بيان للاتحاد، الشكر لجميع القائمين علي قناة «مدرستنا» وفكرة البرنامج الذي يسلط الضوء علي ما يتم تداوله ومناقشته داخل جروبات أولياء الأمور من الأمهات والمتعلقة بالقضايا والقرارات التعليمية التي تخص أبناءهن.

ويمكن متابعة برنامج جروب الماميز على قناة مدرستنا والذي تقدمة الإعلامية زهرة رامي، من خلال: التردد: 12303.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن، يوم الخميس الماضي، في بيان أذاعته قناة مدرستنا 1، عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

كما أعلن خلال مؤتمر صحفي، مجموعة من القرارات فيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية أبرزها عقد امتحان موحد لطلاب الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول 7 مارس.

وجاء من ضمن قرارات وزير التعليم أن امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لا يضاف إلى المجموع ولكن يجب اجتيازه، من لا يرغب في دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول سيمتحن في المنهج كله نهاية العام، احتساب مجموع الطالب بالشهادة الإعدادية على امتحان يونيو فقط.