عقب الاستجابة لـ«هن».. «خيرية» تخضع لعملية تدبيس معدة لمدة ساعة ونصف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خضعت خيرية أحمد، طالة الثانوية التي تعاني من السمنة المفرطة، لعملية جراحية مجانية لتكميم المعدة اليوم، عقب تحمل مؤسسة «بيوت مصر» لدعم الأرامل والأيتام، لحالتها عقب نشر «هن» تفاصيل معاناتها مع السمنة المفرطة منذ عدة أيام بعنوان «خيرية» بائعة وطالبة ثانوية وزنها 180 كيلو: الناس مش راحميني.. ساعدوني.

تطورات الحالة الصحية لخيرية

وقالت فاتن سعيد، مسؤولة وحدة العمليات في «بيوت مصر»، في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن «خيرية» خضعت لعملية جراحية لمدة ساعة ونصف اليوم، وأن حالتها الصحية مستقرة الآن، مضيفة أن المؤسسة تكفلت بتكاليف علاجها بالكامل: «كل الأدوية اللي الدكتور كتبها جبناها ليها.. وكمان وفرنا ليها شنطة غذائية كاملة فيها كل الأطعمة اللي محتاجاها هى وأسرتها، وتقديم مبلغ مالي ليها».

وعن رحلة علاج «خيرية»، توضح «فاتن»، أنه من المقرر أن تخسر نصف وزنها خلال 6 أشهر بشرط الالتزام بالتعليمات الطبية: «أول أسابيع لازم تشرب سوايل بس مع زبادي، بعد كدة تلتزم بكميات محدودة من الأكل»، مختتمة حديثها بمتابعة المؤسسة الحالة الصحية لها حتى تعافيها.

تفاصيل حالة خيرية أحمد

يشار إلى أن خيرية أحمد تعاني من السمنة المفرطة بعد تجاوز وزنها 180 كليو جرامًا، ما يعرضها للتنمر، الذي تتجاهله حتى تتمكن من السعي وراء «رزق حلال» لأسرتها، من خلال بيع الأسماك المشوية في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، لعلها تحصل على القليل من المال.

وتنفق خيرية أحمد على أسرتها المكونة من أشقائها الخمسة ووالدتها التي لا تملك مصدر دخل ثابت في تدبير شؤون المنزل، وازداد العبء عليها بعد وفاة والدها و«سندها الوحيد».

ولم يمنع عمل «خيرية» الشاق بالسوق من مذاكرة موادها في مرحلة الثانوية العامة، وسط شعورها برفض زملائها لها وسخريتهم منها بسبب وزنها الزائد: «بيتكسفوا يمشي جنبي علشان جسمي الضخم»، ما تسبب في انعدام ثقتها في نفسها، في ظل تعرضها للعنف الجسدي والضرب خلال السخرية من حجمها: «مبعرفش أرد على حد، فبقعد أعيط من قهرتي وأدعى ربنا».

وطالبت «خيرية» عبر «الوطن»، بالخضوع لعملية جراحية للتخلص من وزنها الزائد، أو تكفل طبيب بنظام غذائي يساعدها على الحصول على جسد مثالي، خاصة أنها تعاني من عدة أمراض بسبب السمنة، على رأسها صعوبة في التنفس والحركة، وآلام شديدة في العظام: «نفسي أبقى إنسانة عادي، شكلي ست كبير عندها 50 سنة رغم إني 17 سنة، أرجوكم ساعدوني».