«قوم» مبادرة لحماية الفتيات من التحرش والابتزاز: بنستقبل 500 شكوى يوميا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 500 رسالة ابتزار وتحرش جنسي يستقبلها جروب »قوم» في اليوم الواحد لحالات تستغيث لمساعدتها ومد يد العون لها، من خلال فريق يعمل على مدار الـ24 ساعة، بينهن 12 فتاة يحاولن التخفيف عن الأخريات اللاتي عشن ظروف صعبة مليئة بالتهديد والابتزار.

فريق من المحامين لمساعدة الفتيات

يحكي محمد اليماني، أدمن «الجروب»، إنه يسعى لتحويل المبادرة لمؤسسة رسمية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي مباشرة، لمساعدة عدد أكبر من الناس، ومحاولة فضح اي شخص يحاول ابتزار فتاة والتحرش بها، لافتا إلي وجود عدد كبير من المتطوعين من المحامين الذين يساعدون بدون مقابل في استرداد حقوق الحالات.

500 رسالة ابتزار وتحرش جنسي في اليوم

«بيجيلنا ما لا يقل عن 10 رسايل في الساعة، وفترة الذروة ممكن توصل لـ500 رسالة في اليوم، أوقات كتير مبنعرفش ننام ممكن البنات يفضلوا يردوا من 12 بالليل لـ6 الصبح»، مؤكدا أن هدف المبادرة دعم ضحايا الابتزاز والتحرش عن طريق تقديم الحلول الودية في بادئ الأمر حتى لا تتضرر البيوت، والتفاوض مع الشخص الذي يهدد القناة أولا ثم يتم تبليغ مباحث الانترنت بعد ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة: «فيه ناس لما بتعرف أن أقل عقوبة في انتظارهم من 3 لـ 7 سنين حبس ممكن يبطل ينشر للبنت حاجات ويبتزها».

خصوصية الفتيات

يقول «اليماني» لـ«هن»، إن أهم شئ تتبناه المبادرة الحفاظ على كل الحالات التي تتواصل معهم من خلال حفظ بياناتها وعدم الإفصاح بها حفاظا على خصوصيتها وسمعتها، في حين يتم التواصل للشخص الذي يهددها لمحاولة حمايتها وإجباره على عدم إيذائها بالطرق القانونية أو بفضحه على الجروب.

سيدة تبتز شقيقتها بسبب ابنتها

ويضيف أن هناك حالة لامرأة هددت شقيقتها بعد تحميل تطبيق تجسس على هاتفها لأنها شهدت ضد ابنتها فحاولت الانتقام من أختها: «راقبت تليفون أختها واكتشفت إنها بتكلم واحد وبدأت تبتزها وحاولنا نحل المشكلة دي من أول إمبارح بس»، وآخر تقدم لخطبة فتاة وفوجئ بطلب والدها لـ 100 جرام ذهب وبدأ يضغط عليها بالتهديد لإقناع أهلها بالزواج منه: «طبعا هي عمرها ما هتحس معاه بالأمان بعد كدة».

شاب يبتز فتاة بصورها مقابل مليون و500 ألف جنيه

ويتابع أن من حالات الابتزاز التي استقبلها كانت من فتاة هددها شاب بصورها وأجبرها على دفع 5 آلاف جنيه يوميا عن طريق خدمة فودافون كاش: «خد منها حوالي مليون و500 ألف جنيه وواحد تاني خلى بنت تشتريله تليفون ودلوقتي بيجبرها تدفعله قسط التاكسي 4 آلاف جنيه كل شهر».