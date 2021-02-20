في ذكرى ميلادها.. معلومات عن الفنانة الراحلة شاهيناز طه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة شاهيناز طه، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، والتي اشتهرت بعدة أدوار في أعمال خالدة مثل «خلي بالك من زوزو»، و«شاطىء المرح»، «7 أيام في الجنة» وغيرها.

معلومات عن الفنانة شاهيناز طه

- ولدت عام 1948.

- دخلت مجال التمثيل عام 1964 عبر فيلم «المارد»، وقدمت بعده العديد من الأدوار التي دائما ما كانت تظهر بها في دور الفتاة الأرستقراطية.

- قدمت خلال مشوارها عدة اعمال فنية يصل عددها إلى 19 فيلما.

- قدمت خلال مشوارها الفني مسلسلين فقط وهما لا تطفئ الشمس والأبواب المغلقة.

- شاركت الفنانة الراحلة في عمل مسرحي واحد هو مطار الحب عام 1970.

- لم تستمر شاهيناز طويلا في مسيرتها الفنية وكان آخر أفلامها آنسات وسيدات عام 1974، للمخرج كمال صلاح الدين، ودارت أحداثه عن أسرة صغيرة يموت عائلها، ويتولى العم مساعدتها والإنفاق عليها، ويستجيب لكل طلبات الأم، والأولاد الذين لا يقتنعون بحياتهم المتواضعة بل يسعون نحو الثروة والثراء، وشاركها في البطولة نور الشريف، سهير ذكي، مريم فخر الدين، سمير غانم.

- كانت تحرص دائما على الظهور في دور الفتاة الارستقراطية.

- لديها 3 أبناء وهم ريهام ودينا وشريف الديب.

خرجت إشاعة انها شقيقة شويكار لتشابه اسمها مع اسم شقيقة شويكار.

نفت الفنانة شويكار هذا الخبر في إحدى لقاءاتها الصحفية.

ظهرت الفنانة شاهيناز طه مع شويكار في فيلم مطاردة غرامية.

كان يعمل والد الفنانة شاهيناز طه موظفا بهيئة البريد.

وصية شاهيناز طه

كانت آخر وصية للفنانة شاهيناز طه قبل وفاتها لأبنائها، كشفت عنها دينا الديب ابنتها في أحد الحوارات التليفزيونية لها، قائلة: «والدتي كانت امرأة جميلة، وضحت بكل شيء من اجلي أنا وإخواتي، وكانت وصيتها الأخيرة لنا بأننا لابد أن نستمر على علاقة قوية وطيبة كأشقاء».