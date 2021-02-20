ياسمين صبري تمارس الفروسية بأزياء فرنسية.. ومعلقون: ملكة جمال «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة، خضعت لها الفنانة ياسمين صبري، خلال ممارستها رياضة الفروسية، والتي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

جلسة تصوير ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري بملابس رياضية باللون الأبيض من توقيع دار الأزياء الفرنسية «بالمان»، مع بنطلون أسود وبوت طويل قاتم اللون، وخوذة سوداء.وبمجرد نشر جلسة التصوير، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي لما يزيد على 40 ألف تسجيل إعجاب خلال دقائق، ومئات التعليقات، أبرزها: «ملكة جمال الفروسية»، «أجمل فنانة في الوطن العربي»، «جميلة ومتألقة».

تفاصيل فيديو ياسمين صبري المثير للجدل

يشار إلى أن «ياسمين» تعرضت لانتقادات بعد انتشار مقطع فيديو مقتضب لها منذ سنوات مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، تحدثت خلاله حول الذوق العام للفتيات، قائلة: «اكتشفت إن الاستايل عند البنت ضاع.. وحسيت أن لو أنا اللي عليا الضوء.. وأن البنات بيقولوا عمرنا ما هنلبس كدا عشان الفستان دا بـ20 ألف جنيه مثلا.. فأنا هعملهم حاجة بـ2000 جنيه.. والفستان اللي أنا لابساه ده من المصنع اللي أنا بتعامل معاه بـ2500 وأي بنت تقدر تجيبه».

وتجاهلت ياسمين صبري الجدل الذي أثير منذ أيام، من خلال مشاركة عدة صور لها، عبر خاصية «أستوري»، من بينها صورتها بملابس باللون الأزرق، مع مكياج بسيط وشعر منسدل، وحلق مرصع بالفصوص، خلال ابتسامها أمام الكاميرا، فضلا عن مشاركتها صورة تتغزل فيها في جمال مسجد قبة الصخرة خلال نزول الأمطار الغزيرة والثلوج عليه، بسبب موجة الطقس البارد الأخيرة.

ونشرت كلمات عن الحب وتأثيره على الحياة، تتضمن: «الحب علاج لكل شيء.. الحب يجعلك تظن الظن الجيد لو كان خلاف ذلك.. الحب يجعل الشخص أكثر إنتاجية.. الحب يجعل الشخص يرى النور حتى لو كان في الظلام الدامس.. الحب يجعل المريض يتشافى سريعا.. الحب فيه طاقة عجيبة.. حب الحياة تجعل الحياة تحبك.. إذا الحياة أحبتك ابشر بالخير والتيسير».

وحرصت ياسمين صبري على إغلاق التعليقات على خاصية «أستوري» لديها.