إطلالات اليوم: رانيا يوسف مختلفة.. ومايا دياب تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم يوميا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها.

رانيا يوسف بلوك كلاسيكي مختلف

اعتمدت رانيا يوسف اسكريت قصير باللون الأخضر، مزينة بالطيات الضيقة، مع توب أسود، بأكمام مفتوحة.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة كبيرة الحجم باللون الأسود، مع عقد باللون الأخضر، واختارت تصفيفة الشعر الإنسيابي المنسدل، مع ماكياجا ناعماً بدرجات النيود.

درة تتألق بالأسود

اختارت درة فستانا ميدي، باللون الأسود، بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، وتميز التصميم بصيحة الأكمام القصيرة متعددة الطبقات، ونسقت مع الإطلالة تصفيفه الشعر المنسدل، مع ماكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه ماروني صارخ.

مايا دياب بالكاجوال

ارتدت مايا دياب بنطلون دنيم باللون الرصاصي، مع توب صيفي باللون البيج، ونسقت مع الإطلالة تربون زين شعرها المنسدل، مع نظارة شمس، وحذاء رياضي باللون الأبيض.

سيرين عبد النور بإطلالة وهمية

اعتمدت سيرين فستاناً باللون الأصفر الصارخ ومزيناً بالكامل برسومات فروع الشجر والأزهار، ومتعدد الفتحات، مع كاب طويل ومنفوش من الشيفون بنفس لون وخامة الفستان.

واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل، مع رسمة العيون الترابية وأحمر الشفاة الناعم.

ملك زاهر وشيماء سيف بلوك ناعم

نشرت ملك زاهر صورة على إنستجرام برفقة شيماء سيف، وظهرت ملك في الصورة بإطلالة مونوكرومية، إذ ارتدت فستاناً قصيرا من الجلد الأسود، مع بنطلون وتوب بنفس اللون، أما شيماء سيف فظهرت بلوك كاجوال، إذ ارتدت توب بطبعة الرسومات، مع كاجت باللون الزهري وبنطلون دنيم أسود.