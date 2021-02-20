هل الآثار الجانبية للقاح قد تكون أكثر شدة للمتعافين من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر الآثار الجانبية للقاح طبيعية، تم وصف معظمها بأنها خفيفة ولا ينبغي أن تستمر أكثر من أسبوع، لكن وجدت دراسة جديدة أن الآثار الجانبية قد تكون أسوأ إذا كنت مصابًا سابقًا بـ كوفيد.

وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، قد تشمل الآثار الجانبية للقاح COVID-19 التهاب الذراع، والتعب، والصداع، والألم، والشعور أو المرض، لكن بحثًا جديدًا اقترح الآن أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بالفيروس هم أكثر عرضة لتجربة آثار جانبية شبيهة بالإنفلونزا بعد أخذ اللقاح.

وقد يعني ذلك أن الأشخاص قد يعانون من آثار جانبية أكثر حدة بعد تناول الجرعة الثانية من اللقاح.

وتشير الأرقام الصادرة عن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إلى وجود ما يقرب من 45 ألف تقرير رسمي عن الآثار الجانبية من لقاحات فايزر وأكسفورد Pfizer / BioNTech و Oxford / AstraZeneca.

هذه هي بشكل أساسي ردود فعل في مكان اللقاح، مثل ألم الذراع ومشاعر شبيهة بالإنفلونزا قصيرة المدى، بما في ذلك الصداع والقشعريرة والشعور بالتعب أو الغثيان والحمى والضعف وآلام العضلات.

وقالت وزارة الصحة العقلية البريطانية، بناءً على بيانات التجارب السريرية، إن شخصًا واحدًا من كل عشرة يتلقى اللقاحات قد يواجه آثارًا جانبية طفيفة.

في بداية شهر فبراير، وجد فريق تطبيق ZOE من King’s College London ، أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص حصلوا على لقاح كوفيد أبلغوا عن بعض الآثار الجانبية.

تطبيق ZOE، المعروف أيضًا باسم Covid Symptom Study، هو تطبيق بحثي خاص بفيروس كورونا تم إنشاؤه بواسطة كينجز كوليدج لندن King’s College London ومستشفى Guy’s و St Thomas و ZOE Global Limited.

الغرض من التطبيق هو تتبع الأعراض والبيانات البارزة الأخرى لدى عدد كبير من الأشخاص لتمكين حساب النتائج الوبائية.

لم تكن أي من الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها خطيرة، ولكن كان من الأعراض الشائعة بعض الألم حول موقع الحقن، وأظهرت النتائج ، من حوالي 40 ألف شخص:

37 في المائة عانوا من بعض "الآثار اللاحقة"، مثل الألم أو التورم بالقرب من موقع الحقن، بعد الجرعة الأولى، وارتفع إلى حوالي 45 في المائة من بين 10 آلاف تلقوا جرعتين.

14 في المائة عانوا على الأقل من تأثير واحد لكامل الجسم (نظامي) لاحقًا - مثل الحمى أو الأوجاع أو القشعريرة - في غضون سبعة أيام من الجرعة الأولى، وارتفع إلى حوالي 22 في المائة بعد الجرعة الثانية.

وقال الأطباء إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الهامة تجاه مكونات لقاح فايزر (أو لقاح موديرنا المماثل) لا ينبغي أن يتلقوا هذه اللقاحات.

نصائح حول ما يجب فعله إذا واجهت أي آثار جانبية خفيفة من اللقاح.

يمكنك تناول المسكنات، مثل الباراسيتامول، إذا كنت بحاجة لذلك.

إذا كان لديك ارتفاع في درجة الحرارة، فقد يكون لديك فيروس كورونا أو عدوى أخرى.

إذا ساءت الأعراض أو كنت قلقًا، فتواصل مع الطبيب.

أخبر طاقم الرعاية الصحية قبل تلقيك للتطعيم إذا كنت قد أصبت برد فعل تحسسي خطير.