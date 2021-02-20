أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذا الأمر حال إصابتك بنزلة برد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم الذهاب للطبيب حال إصابتك بنزلة برد

عادة قد يتغاضى عنها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم الذهاب للطبيب حال إصابتك بنزلة برد، قد يتسبب في حدوث مضاعفات لك تصل إلى الإصابة بكورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

الذهاب للطبيب فورا حال إصابتك بنزلة برد لتحديد العلاج المناسب.