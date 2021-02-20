يحافظ على صحة المناعة.. 5 أسباب تدفعك إلى تناول الليمون المخلل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من أننا جميعًا نحب المخللات، إلا أن الناس غالبًا ما يعتبرونها غير صحية، ولكن هذا ليس صحيحا، في إحدى منشورات Instagram ، قامت أخصائية التغذية المشهورة روجوتا ديويكار بخرق الأسطورة القديمة القائلة بأن المخللات غير صحية.

وقالت إن المخللات غنية بفيتامين أ وفيتامين ك وبكتيريا البروبيوتيك.

عند الحديث عن المخللات، يعد مخلل الليمون أحد أكثر الخيارات صحية بين الجميع، فيما يلي خمسة أسباب تجعلك تتناول مخلل الليمون، وفقا لموقع "timesofindia".

يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم

إن تدفق الدم الجيد مهم للغاية لحياة صحية، يمكن أن تؤدي التقلبات في تدفق الدم إلى ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، وكلاهما يمكن أن يكون خطيرًا، يمكن أن تساعد إضافة كمية صغيرة من مخلل الليمون إلى نظامك الغذائي في تحسين تدفق الدم، معبأة بالنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

يعزز صحة عظامك

مع تقدم العمر، تبدأ صحة عظامنا في التدهور، خاصة عند النساء، يحدث هذا بسبب نقص الحديد والكالسيوم، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين C و A والبوتاسيوم في الحفاظ على صحة عظامك.

يحافظ على صحة الجهاز المناعي

إن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الجهاز المناعي هي تناول الطعام الصحي، هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في بناء جهاز المناعة بما في ذلك مخلل الليمون المنعش، كما أنه يحتوي على فيتامينات ب المعقدة.

جيد لصحة القلب والأوعية الدموية

مخلل الليمون خالٍ من الدهون والكوليسترول مع مجموعة من النكهات، مما يجعله إضافة لذيذة مثالية لنظامك الغذائي، لا تنسى، الاعتدال هو أفضل شئ، لذلك لا تفرط في المخلل أو تتناوله مع كل وجبة.

يحافظ على مشاكل الجهاز الهضمي

مخلل الليمون يحتوي على إنزيمات تسمح بإزالة السموم من الجسم، يمكن أن يساعد الجهاز الهضمي الصحي بعدة طرق، مثل تقليل حب الشباب وتعزيز فقدان الوزن.