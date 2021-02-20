آخر صورة جمعت رضوى الشربيني ووالدتها قبل الإصابة بكورونا: فخورة إنك أمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور أيام قليلة على نبأ إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ساءت الحالة الصحية لوالدة الإعلامية رضوى الشربيني، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، عقب دخولها إلى العناية المركزة.

ابنة خالة رضوى الشربيني تطالب المتابعين بالدعاء لخالتها

وعبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دونت هالة أنور، ابنة خالة رضوى الشربيني، قائلة: «نحن لا نملك إلا الدعاء اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ يا خالتو هالة ويعافيكِ من كل سوء».

وتابعت: «برجاء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل، خالتو هالة على جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل، كورونا».

واستطردت قائلة: «اذهب البأس رب الناس اشفِ وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا.. شفاكي الله وعفاكي يا حبيبتي طهور وخير إن شاء الله.. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك.. الحالة حرجة نرجو الدعاء».

آخر صورة جمعت رضوى الشربيني ووالدتها

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني، نشرت صورة جمعتها بوالدتها هالة أنور، خلال يونيو من العام الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، هنأتها خلالها بعيد ميلادها.

وحينها دونت الإعلامية، قائلة: «أنا بحبك أوي وفخورة إنك أمي أوي.. وبقول الحمد لله إنه من ضمن الـ24 قيراط بتوعي إنه رزقني بيكي وإداني أم عظيمة زيك.. كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وحلوة وحنينة وجدعة زي ما انتي.. ويارب يديكي الصحة ويطول لنا في عمرك يا أغلى حاجة في حياتي».

إصابة رضوى الشربيني وأسرتها بكورونا ونقل والدتها للعناية المركزة

وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي خيري رمضان نبأ إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة والدتها وشقيقها، وأشار «رمضان» إلى أن رضوى الشربيني كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا برفقة أسرتها وجاءت نتيجتها إيجابية.