استعادت حاسة التذوق بعد أكثر من 4 أشهر.. سيدة تكشف معاناتها مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم، وسط تأثيراته الغريبة والمختلفة على الأشخاص والتي يحاول العلماء فك جميع ألغازها بعد مرور أكثر من عام على ظهور الوباء.

وبعد أن استعادت حاسة التذوق بعد أكثر من 4 أشهر، تكشف سيدة معاناتها مع فيروس كورونا المستجد وكيف تعافت منه بصعوبة، وفقا لـ" timesofindia".

خاضت بريتي درباري، معركة صعبة مع كوفيد، حيث انخفضت مستويات الأكسجين لديها، ومما زاد الطين بلة، أنها أصيبت بنوبة التهاب الشعب الهوائية، ها هي معركتها الطويلة مع فيروس كورونا الجديد.

تقول بريتي: "أنا ممتنة لله وعائلتي وأصدقائي على كل الحب والصلوات، قد ساعدتني لمحاربة COVID-19، والأكثر من ذلك، أنا مدينة للأطباء وطاقم التمريض وموظفي الدعم في مستشفى Max Smart ، Saket لرعايتهم ودعمهم لي خلال فترة إقامتي التي استمرت 20 يومًا معهم".

وتشرح بريتي التفاصيل: "عندما بدأ الإغلاق في (مارس) 2020، مر عمي بحالة طبية صعبة وبعد معاناته من أمراضه العديدة لما يقرب من 3 أشهر، توفي، وجدنا أنفسنا أنا وعمتي في المستشفى كل يوم تقريبًا خلال تلك الأشهر الصعبة، في البداية من أجل علاجه ثم للعديد من المتابعات التي كانت مطلوبة لإنقاذه، كان التواجد في المستشفى أثناء تفشي الوباء تجربة صعبة، ومع ذلك، فقد عملنا واتخذنا كل الاحتياطات الممكنة، في السعي لعدم الإصابة بالعدوى وإنقاذه أيضًا من نفس الشيء، بعد وفاة عمي، اعتقدت أنني أصبحت أكثر أمانًا من الفيروس لأنني لن أتعرض للمستشفى بشكل يومي".

كيف أصيبت بالفيروس؟

وتكشف المتعافية: "لكن في سبتمبر، بعد انتهاء الإغلاق، بدأ زوجي في الذهاب إلى العمل مرة أخرى، وعندما وصل إلى المنزل في أحد الأيام، أحضر معه أخبارًا من العمل، على ما يبدو، أثبت بعض الأشخاص في المصنع نتائج إيجابية، مع وضع ذلك في الاعتبار ومع تطبيق تتبع جهات الاتصال، تم اختبار كل شخص في المصنع، بما في ذلك زوجي، اختبر سلبي في ذلك اليوم، لذلك، عندما أصيب بالحمى وألم في الجسم بعد 4 أيام من التقرير السلبي، افترضنا أنها الأنفلونزا، مع وضع ذلك في الاعتبار، ترددنا في عزله لمدة 3 أيام، مع تفاقم الحمى، قررنا إجراء اختبار آخر ولسوء الحظ جاءت نتيجة اختباره إيجابية، في ذلك اليوم أصبت أيضًا بحمى خفيفة وألم خفيف في الجسم، في اليوم التالي أجريت الاختبار، وكما كان مشتبهًا، كان الاختبار إيجابيًا، كنا في غرف منفصلة في الحجر الصحي لمدة 4 أيام".

ماذا فعلت بعد الإصابة؟

وتواصل: "في هذه المرحلة، ومع ذلك، الآن، نظرًا لأن نتائج اختبار كلانا إيجابية، انتقلنا إلى نفس الغرفة، بدأ الأدوية من قبل طبيب الأسرة، والذي تصادف أن يكون في طليعة علاج كوفيد، منذ أن كنت أعاني من مشكلة طفيفة في الكبد، بدأت أدويتي متأخرة يومين، بدأنا بتمارين التنفس المنتظمة، والغرغرة betadine، واستنشاق البخار، ومجموعة متنوعة من الأدوية، بما في ذلك المنشطات".

مضاعفات زوجها

وتشرح المتعافية: "في اليوم الثامن بعد الاختبار الإيجابي لزوجي، تدهورت مستويات الأكسجين لديه بشكل حاد وارتفعت درجة الحرارة، نظرًا لأن الوقت كان مبكرًا في الليل، حاولنا بلا كلل ترتيب سرير في مستشفى في جورجاون أو دلهي خوفًا من أن تتدهور الأمور أكثر، بعد 3 ساعات من إجراء مكالمات هاتفية إلى كل مستشفى يمكن أن نفكر فيها بينما كنا نحاول خفض درجة حرارته باستخدام الإسفنج بالماء البارد، بدأنا نيأس، ربما كان السيناريو الأفضل هو أن نتمكن غدًا من العثور على سرير، كنت في حيرة من أمري، هذا عندما تذكرت، أن عمي المتوفى مؤخرًا، كان لديه مُكثّف أوكسجين، رتبنا لإحضار مُكثّف أوكسجين إلى منزلنا، لحسن الحظ، اختفت الحمى في الصباح الباكر، وقال أخي (طبيب كبير في Covid في المملكة المتحدة) الذي كان يرعى حالتنا إن عاصفة السيتوكين قد انتهت وأن زوجي يجب أن يبدأ الآن في التعافي، بعد ذلك اليوم، بدأ زوجي يشعر بالتحسن وعلى الرغم من أنه لا يزال ضعيفًا بعض الشيء إلا أنه في طريقه إلى الشفاء".

معاناتها بعد 8 أيام

وتكمل: "بعد 8 أيام بالضبط من اختباري الإيجابي، دخلت مرحلة عاصفة السيتوكين، في ليلة 28 سبتمبر، بدأت مستويات الأكسجين لدي في الانخفاض وكانت حوالي 90-92، في صباح اليوم التاسع والعشرين، بدأت في استخدام الأكسجين في المنزل واضطررت أيضًا إلى البدء في التنفس، على الرغم من كل جهودنا، استمرت مستويات الأكسجين في الانخفاض، مرة أخرى أجرينا مكالمات يائسة، وبعدها تم قبولي في مستشفى Max Smart ، في نيودلهي بالهند".

بداية الكابوس

وتواصل: "كان ذلك مجرد بداية هذا الكابوس، بعد الجلوس في مكتب استقبال الطوارئ على كرسي متحرك لمدة 6 ساعات تقريبًا، تم نقلي أخيرًا إلى جناح وعلى الرغم من كل الجهود، استمر احتياج الأكسجين لدي في الارتفاع، لا أعلم أو أتذكر الكثير عن ذلك اليوم أو حتى الأيام القليلة التالية، بما يتجاوز الدورات التي لا تنتهي من الاختبارات التي تم إجراؤها، في اليوم التالي، تم نقلي إلى وحدة العناية المركزة لأن متطلبات الأكسجين كانت مرتفعة بشكل خطير، أثناء وجودي في وحدة العناية المركزة، أتذكر التحدث إلى زوجي الذي كان في الحجر الصحي في المنزل، وابني يعتني به، تلقيت العلاج بالبلازما مرتين ثم بدأت في الحقن والعلاجات المختلفة وأي شيء يفكرون فيه لمساعدتي في محاربة الفيروس، كنت استخدم الأكسجين لمدة 10-12 ساعة تقريبًا كل يوم لمدة 8-10 أيام بناءً على توصية الأطباء".

لم أتمكن من تناول الطعام

وتكشف تفاصيل معاناتها: "أتذكر هذه المرة بصوت ضعيف عندما لم أتمكن من تناول الطعام بمفردي لأن يدي اليمنى كانت مقيدة بسبب الوريد، كنت أكافح لتناول الطعام بملعقة خشبية يمكن التخلص منها في يدي أثناء محاولتي إزالة قناع الأكسجين، كان هذا فنًا لم أتقنه في تلك المرحلة، تعلمت فن شرب كل شيء منذ ذلك اليوم، فقط امزج، اهرس، أضف سائل واشربه، كنت بحاجة إلى الطاقة لمكافحة كوفيد ومكافحته، بعد 15 يومًا في وحدة العناية المركزة عندما انخفضت حاجتي للأكسجين قليلاً، تم نقلي مرة أخرى إلى جناح للمراقبة، في تلك المرحلة، أخبرني الطبيب بما مررت به وأنني نجوت".

عودة للمنزل بعد التعافي

وتقول المتعافية: "كان هذا هو اليوم الذي اعتقدوا فيه جميعًا أنني لن أتعافى، أخيرًا، عدت إلى المنزل في 17 أكتوبر، بعد حوالي أسبوع في المنزل، بدأ الطبيب العلاج الطبيعي للصدر، بحلول نهاية نوفمبر، تم فطامي ببطء عن الأكسجين، في البداية فقط خلال النهار ثم بعد بضعة أيام في الليل أيضًا، منذ ديسمبر ، لم أستخدم أي دعم للأكسجين، على الرغم من أن البخاخات، وتمارين التنفس، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتي، على الرغم من هذه المشاكل ، كنت سعيدة فقط بالعودة إلى المنزل".

صدمة بعد 3 أشهر من التعافي

وتواصل: "بعد 3 أشهر أدركت أن هذه كانت حياتي الآن ولن أعود لنفسي القديمة مرة أخرى، مر شهران آخران منذ ذلك الحين وما زال HRCT ، الخاص بي يظهر 17/25 وهي حالة شديدة الخطورة من مرض التليف، ومع ذلك، فأنا في صميمي شخص إيجابي وأعتقد أنه إذا اضطررت إلى العيش مع التليف، فسأفعل ذلك، لكنني لن أسمح للتليف أن يملي حياتي، يجب أن أتخذ الاحتياطات ولا يمكنني الخروج في المناطق الباردة أو الملوثة، نظرًا لأن رئتي تعمل فقط عند حوالي 30 ٪ من سعتها، فلا بد لي من محاولة تجنب أي شكل من أشكال العدوى، وفي الأسبوع الأول من شهر يناير، أصبت بنوبة التهاب الشعب الهوائية، وبعد ذلك علمت أنني أستطيع محاربة هذا بمفردي، لقد فقدت حاسة التذوق التي عادت الآن بعد ما يقرب من 4 أشهر، لقد عانيت من تقرحات في الفم وقد اختفت الآن، أخيرًا، أنا قادرة على تناول الطعام بشكل صحيح، وليس الطعام الحار أو أي شيء بارد / حامض، ولكن الطعام الجيد مع التغذية السليمة".

ماذا فعلت بعد التعافي؟

وتنصح المتعافية: "أعتقد أنه إذا فكرت وظللت إيجابيًا، سينجح جسدي في مقاومة كورونا والشفاء، منذ ذلك اليوم، واجهت التحدي المتمثل في المشي على الأقل 10 آلاف خطوة كل يوم أثناء مشاهدة تشبع الأكسجين، بما أنه لا يُسمح لي بالخروج، فأنا أسير داخل المنزل وأحافظ على روحي من خلال الاستماع إلى الموسيقى أثناء المشي، ما زلت أعمل من أجل التحسن كل يوم ولن أستسلم، لقد تغيرت الحياة بعد فيروس كورونا للجميع، لكن علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع التغيير ونستفيد منه بأفضل شكل، وأخيرًا وليس آخرًا، أولئك الذين يعتقدون أن COVID لا يمكن أن يحدث لهم، احذروا، لم يكن لدي أي مرض مزمن (باستثناء زيادة الوزن قليلاً) ولا يوجد ارتفاع في ضغط الدم أو الغدة الدرقية أو السكري أو أمراض القلب ولكن ما زلت أعاني من ذلك، هذا المرض الأكثر فظاعة ومن المرجح ألا يتعافى تمامًا. لذا كن حذرًا، ابق آمنًا، وارتدِ قناعًا".