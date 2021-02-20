يارا نعوم تحتفل بعيد ميلاد عماد متعب على أنغام «أماكن السهر» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت يارا نعوم، ملكة جمال سابقًا، بعيد ميلاد زوجها عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «يارا» مقاطع فيديو لزوجها عماد متعب، من أرشيفه في الملاعب، مصحوب بأغنية أماكن السهر، للفنان عمرو دياب.

ويحتفل اليوم عماد متعب، بعيد ميلاده الـ39 عامًا، الملقب بـ«ملك الدقائق القاتلة»، والذي تجمعه قصة حبه بزوجته يارا نعوم، ملكة جمال مصر سابقًا، وهي من أشهر قصص الحب في الوسط الكروي.

مواقف رومانسية بين عماد متعب ويارا نعوم

وعادة ما تحدث اللاعب السابق يارا نعوم، عن مساندة زوجته له، وفي لقاء سابق له في «أون سبورت إف إم»، تحدث عن النصائح التي تعطيها له زوجته باستمرار حول أدائه في التحليل الرياضي: «يارا دائمًا ما توجه لي النصائح بشكل مستمر حول أدائي كمحلل للمباريات ومظهري أمام الكاميرا.. فأنا دائمًا أستمع لكل الآراء من حولي وأحاول تطوير نفسي وأستمع لرأي زوجتي».

وأوضح متعب في حديثه عن النصائح التي توجهها له زوجته: «نصائح زوجتي تكون في مطالبتي بعدم التحدث بشكل سريع.. وتقليل حركة اليد أثناء الحديث، وبعض التفاصيل الخاصة بملابسي أمام الكاميرا».

وفي العام الماضي، تعرضت يارا نعوم، للهجوم بعدما روت سيدة أن زوجة اللاعب السابق عماد متعب، تعاملت بعنصرية شديدة مع خادمة، بسبب نزولها حمام السباحة في أحد المنتجعات السياحية في الغردقة.

لكن اللاعب السابق عماد متعب، دافع عن زوجته ضد هذه الاتهامات، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة»، ووصف زوجته بالمتواضعة والتعامل مع الجميع باحترام.