في عيد ميلاده الـ39.. عماد متعب ويارا نعوم «رومانسية ودعم متبادل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ملك الدقائق القاتلة» هكذا لقب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عماد متعب، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ39 عامًا، صاحب البطولات والمسيرات البطولية، وهو أيضًا المعروف بقصة حبه التي جمعته بزوجته يارا نعوم، ملكة جمال مصر سابقًا.

فلم تخل مناسبة أو لقاء إلا واستدعى «متعب»، الحديث عن حبه لزوجته ومدحه دائمًا في مواقفها ومساندتها له.

وبمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم، يرصد «هن» أبرز المواقف الداعمة والمناسبات الرومانسية التي جمعت بينهما.

بتنصحني دايمًا

في لقاء سابق، للكابتن عماد متعب، في «أون سبورت إف إم»، كان لزوجته يارا نعوم، جانب من الحديث، فهي دائمة ما تعطيه النصائح باستمرار حول أدائه في التحليل الرياضي: «يارا دائمًا ما توجه لي النصائح بشكل مستمر حول أدائي كمحلل للمباريات ومظهري أمام الكاميرا.. فأنا دائمًا أستمع لكل الآراء من حولي وأحاول تطوير نفسي وأستمع لرأي زوجتي».

وأوضح متعب في حديثه عن النصائح التي توجهها له زوجته: «نصائح زوجتي تكون في مطالبتي بعدم التحدث بشكل سريع.. وتقليل حركة اليد أثناء الحديث، وبعض التفاصيل الخاصة بملابسي أمام الكاميرا».

غيرت الدنيا

وفي رسالة أخرى حملت الغزل والرومانسية وجهها عماد متعب، لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت الرسالة الرومانسية التي وجهها «عماد» لزوجته «كل سنة وأنت أغلى وأجمل وأحلى حاجة شوفتها في حياتي عشان الدنيا بالنسبالي أتغيرت من بعد معرفتك، وربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك يا كل حياتي».

السعادة في الزواج

في العام الماضي، احتفلت يارا نعوم، بعيد زواجها التاسع من عماد متعب، إذ نشرت صورة تجمعهما، وهي تمسك بشمعة، معلقة عليها: «السعادة فى الزواج هي لحظة اختيار.. لحظة قرار بالحب والعفو والنمو والتقدم في السن مع البقاء صغيرًا في قلبك».

دافع عنها

في العام الماضي، دخل اسم يارا نعوم في أزمة مع سيدة، ذكرت أن زوجة عماد متعب تعاملت بعنصرية شديدة مع خادمة، بسبب نزولها حمام السباحة، وتعرضت وقتها «يارا» لهجوم شديد.

لكن اللاعب السابق عماد متعب، دافع عن زوجته ضد هذه الاتهامات، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة»، ووصف زوجته بالمتواضعة والتعامل مع الجميع باحترام.

وأوضح أن زوجته تضامنت مع إدارة المنتجع الذي يقضوا فيه العطلة الصيفية عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر نظرا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية دون الالتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات حرصًا على السلامة العامة، لافتًا إلى أنه سيتعامل قانونيًا ضد السيدة التي تطاولت علي زوجته قامت بالتشهير به دون عنصرية أو تطاول أو تجاوز في حقها.