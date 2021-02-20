لماذا نتنفس بصعوبة عند صعود "السلم"؟.. 5 أسباب تكشف وإليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يكون تخطي المصعد وصعود الدرج "السلم" قرارًا صعبًا وتحديًا جسديًا أيضًا، يمكن أن يصاب المرء بضيق في التنفس، حتى لو كان مهتما بصحته كثيرًا، لكن لحسن الحظ، هذا لا يعني بالضرورة أن لدينا مشاكل صحية.

وفقا لموقع " brightside" هذه أسباب صعوبة التنفس عند صعود الدرج.

قد يكون لديك مشاكل صحية

هناك بعض الأشياء التي يجب أن تنتبه لها إذا شعرت بضيق التنفس بعد صعود الدرج، لا يمكن أن يكون هناك ما يدعو للقلق، ولكن إذا أصبت أيضًا بألم في الصدر، أو تورم في القدمين أو الكاحلين، أو إذا بدأت في السعال، فيجب عليك الاتصال بطبيبك، لأن هذه قد تكون علامات على وجود مشاكل صحية.

جسمك غير مستعد

قبل بدء التمرين، عادة ما نقوم بعملية الإحماء، هذا مهم لأنه يساعد على تدفئة العضلات، وزيادة تدفق الدم والأكسجين تدريجيًا، وتقليل خطر الإصابة.

وعندما تبدأ في صعود الدرج، تنتقل سريعًا من الراحة إلى ممارسة نشاط بدني أكثر بكثير، دون الإحماء مسبقًا، لهذا السبب سيحتاج جسمك إلى العمل بجدية أكبر لتوصيل المزيد من الأكسجين إلى عضلاتك في فترة زمنية قصيرة جدًا، وسيزداد معدل ضربات قلبك، لذلك من الطبيعي أن تشعر بالضيق بعد ذلك.

صعود السلم ليس مثل تمارين القلب

يتطلب تسلق السلالم نظام طاقة مختلفًا عن تمارين القلب التي نقوم بها عادةً، يطلق عليه نظام طاقة الفوسفاجن، يتم استخدامه عندما تحتاج عضلاتك إلى الكثير من الطاقة أثناء الأنشطة قصيرة المدى، ولكن المكثفة، هناك جزيئات معينة مطلوبة لكي يعمل هذا النظام، ولكن لا يوجد الكثير منها، لذلك من الطبيعي أن تشعر بضيق تنفس بشكل أسرع بعد نوبة قصيرة جدًا من النشاط المكثف، أكثر من جلسة تمارين القلب الأطول والأكثر ثباتًا.

تتعب عضلاتك بشكل أسرع

لديك نوعان من ألياف العضلات - نشل بطيء وسريع، إذا كنت عداءًا متمرسًا، فيمكنك تحمل الركض لمسافات طويلة، وذلك بفضل الألياف البطيئة التي تتعب بسهولة ولكن ليس لديها الكثير من القوة والقوة، عندما تصعد الدرج، فإنك تحتاج إلى عضلات سريعة الارتعاش لتلك الحركات الانفجارية السريعة، لكنها تتعب بشكل أسرع.

الشخص الذي لا يمارس الرياضة كثيرًا قد لا يتعب بسرعة

إذا كنت قد دربت على قدرتك على التحمل من خلال الجري، فأنت تستخدم أليافك البطيئة أكثر وتعتمد على التمثيل الغذائي الهوائي، ومع ذلك، عندما تصعد الدرج، فإن تلك الاندفاعات القصيرة من النشاط تتطلب التمثيل الغذائي اللاهوائي، ينتج عن ذلك ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، وهو ما يعتبره الرياضيون الذين يمارسون رياضة التحمل أكثر حساسية تجاههم من غيرهم، هذا هو السبب في أنه يمكن أن يكون صعود الدرج أسهل بالنسبة لشخص لا يمارس الرياضة كثيرًا، مقارنةً بمن يمارس تمارين التحمل.

كيف يمكنك جعل صعود السلم أسهل؟

ببساطة حاول استخدام الدرج في كثير من الأحيان، نظرًا لأننا لا نفعل ذلك كثيرًا، فمن المفهوم أن أجسادنا ليست معتادة على القيام بهذا النوع من النشاط البدني، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة مما نتوقع، لذلك إذا فعلنا ذلك في كثير من الأحيان، فسوف نتدرب لنكون قادرين على القيام بذلك.

يمكنك أيضًا تجربة تمارين مثل العدو السريع أو القفز أو الحركات المتفجرة الأخرى التي تتطلب دفعات مفاجئة من الطاقة، كما هو الحال عند صعود السلالم، شيء آخر يمكنك القيام به هو تدريب عضلات المؤخرة والساقين عن طريق ممارسة القرفصاء والاندفاع.