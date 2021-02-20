لمرضى القولون العصبي.. 10 أطعمة احذر تناولها تزيد من أعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني الكثير من الأشخاص من القولون العصبي، الذي يسبب الشعور بآلام شديدة في البطن، والانتفاخ.

لذلك ينصح بتجنب الأطعمة التي تزيد من تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي، وفقا لما جاء في موقع "healthline ".

- الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان

تسبب الألياف غير القابلة للذوبان في زيادة الشعور بآلام القولون والإصابة بالإسهال، وتشمل دقيق القمح الكامل، والبقوليات وبعض الخضراوات مثل: الفاصوليا الخضراء والقرنبيط.

- الألبان

قد تسبب منتجات الألبان مشاكل لدى الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي، وذلك لأنها غنية بالدهون، فضلا عن احتوئها على نسبة كبيرة من اللاكتوز، لذا يجب تجنب تناول الألبان.

- الأطعمة المقلية

إن الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من الدهون، ما يجعلها أكثر صعوبة في الهضم، وبالتالي تؤثر سلباً على الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

- الفاصوليا

تعد الفاصوليا مصدرًا رائعًا للبروتين والألياف، ولكن تناولها يمكن أن تتسبب في تفاقم أعراض القولون العصبي، لأنها تحتوي على مركبات تسمى السكريات القليلة التي تصعب من عملية الهضم، فضلا عن الإصابة بغازات البطن، والانتفاخ، تشنجات المعدة.

- القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين الذي يؤثر بالسلب على الأمعاء، وبالتالي يمكن أن تسبب الإسهال وتضر الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

- الأطعمة المعلبة

وبسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون والمواد الحافظة، ما يزيد من تفاقم القولون العصبي، لذا يجب تجنبها لمن يعاني من القولون العصبي.

- الشوكولاتة

يمكن للشوكولاتة أن تحفز من متلازمة القولون العصبي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، اللاكتوز والكافيين، فضلا يعاني بعض الأشخاص من الإمساك بعد تناول الشوكولاتة.

- الكحول

يجب تجنب تناول الكحول نظرا لأنه يحتوي على نسبة من الجلوتين والسكر، مايؤدي إلى صعوبة الهضم، وبالتالي تفاقم أعراض القولون العصبي.

- الثوم والبصل

قد يصعب هضم الثوم والبصل في الأمعاء، مما يسبب الغازات والانتفاخ وتشنجات المعدة، لذا يفضل الابتعاد عن تناولهما خاصة لمرضي القولون العصبي.

- القرنبيط

يصعب على الجسم هضم القرنبيط، حيث أن تناوله يمكن أن يسبب الإسهال والغازات، لذلك يفضل تجنبه لمن يعانون من التهاب القولون.