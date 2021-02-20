الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا.. هل الشعور بالتعب من بينها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

الشعور بالتعب أمر شائع في حياة البالغين، ويمكن أن ينبع التعب نتيجة لعدة أمور بما في ذلك قلة النوم أو الروتين السيء أو الإفراط في النوم، ولكن عندما يجد الشخص نفسه يشعر بالتعب وسط جائحة عالمية، فمن الطبيعي أن يتساءل عما إذا كان هذا الشعور علامة على شيء أخطر من ذلك، أي أنه قد يكون عرضًا من أعراض كورونا.

وبينما ينتقل الفيروس التاجي بسرعة شديدة، يعاني البعض الآخر من آثار طويلة المدى تستمر لأشهر بعد الإصابة بالفيروس، قد يكون الشعور بالتعب من بينها، وفق ما ذكر موقع express.

ما هو كورونا طويل المدى؟

تُعرِّف منظمة مراقبة الصحة NICE فترة كورونا طويل المدى على أنها تظهر خلالها أعراض تستمر لأكثر من 12 أسبوعًا، على الرغم من أن بعض الأشخاص يعتبرون أن الأعراض التي تستمر لأكثر من ثمانية أسابيع هي أعراض كورونا طويلة.

وتشير الأبحاث إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يختبرون أعراضًا إيجابية لمدة خمسة أسابيع أو أكثر، بالنسبة لحوالي واحد من كل 10 أشخاص، ستستمر آثار كورونا لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر.

بالإضافة إلى كونه مرضًا رئويًا، يمكن أن يتسبب كورونا في مضاعفات أخرى تغير الحياة، وهو ما يجعل المرض غير المعروف مهددًا للغاية.

هل التعب من أعراض كوفيد؟

وفقًا لمنظمة مراقبة الصحة، فإن التعب التعب والإرهاق من العلامات على الإصابة بكورونا طويل المدى، فتقول: "على الرغم من الراحة، والنوم الجيد ليلاً، يحدث التعب بعد بذل القليل من الجهد، وطول المدة ويحد من نشاطك المعتاد".

وتابعت: "الإرهاق شائع جدًا بعد العدوى الفيروسية ، مثل كورونا، وعادةً ما يستقر بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

تأثيرات كورونا على المدى الطويل

يمكن أن يستمر التعب والإرهاق لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا لدى بعض الأشخاص، ومع ذلك، في بعض الناس يمكن أن تستمر لأسابيع أو شهور، وهناك عدد من الأسباب التي تجعل الناس يعانون من التعب أو الإرهاق الشديد بعد الإصابة بكورونا، وهي تشمل:

-استجابة مستمرة للفيروس على الرغم من تحسن العدوى بشكل كبير

- يمكن أن يستغرق التعب الناجم عن الالتهاب الرئوي ما يصل إلى ستة أشهر لحلها

-عند بعض الأشخاص، تساهم الأشياء والعادات المختلفة في الشعور بالتعب وتجعله يدوم لفترة أطول مما كان يمكن أن يحدث لولا ذلك، وتشمل تلك الأشياء والعادات ما يلي:

-انخفاض مستويات النشاط البدني

-روتين يومي مضطرب

-أنماط النوم السيئة

-يطالب بعبء العمل أو الحياة المنزلية

-مسؤوليات الرعاية

-مزاج سيء

-قلق

-إجهاد

ومع ذلك، في مرحلة ما، كان من المفترض أن يكون التعب قد اختفى وإذا لم يكن كذلك، فقد يكون ذلك علامة على شيء آخر، ولذلك ينصح بالتحدث إلى الطبيب الخاص حتى يتمكن من استبعاد أي حالة أخرى إذا:

-كان الإرهاق يزداد سوءًا بشكل ملحوظ وليس أفضل

-بعد مرورثلاثة أشهر، لم تتغير مستويات التعب

-الشعور بالقلق أو ظهور أعراض جديدة أخرى