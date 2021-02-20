أبرز إطلالات جيسي عبدو للشابات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - جيسي عبدو، ممثلة ومذيعة لبنانية، تلجأ للمظهر العصري والمواكِب للموضة في إطلالاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتلهم بها متابعاتها؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني شخص، ولكثرة خياراتها وأناقتها الدائمة فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها اليوم عدة إطلالات.



تنسيقات كاجوال بالبنطلونات الناعمة

تنسيقات كاجوال بالبنطلونات الناعمة



تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على الإطلالات الكاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليهن لمسة عصرية ومريحة مناسبة للمشاوير اليومية، لذا تأنقت جيسي عبدو ببلوزة بيضاء مع معطف أسود مصمم بأسلوب عصري للعمل، مع بنطال من الجينز وحذاء رياضي لزي حيادي اللون، ولمظهر عملي ناعم أطلت ببنطال أبيض مزين بمطاط في الأسفل مع معطف بكاروهات اللونين الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي لخيار مناسب للشابات، ولزي كاجوال بألوان حيادية ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف من الجينز الأزرق، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود للمسة فاخرة، فيما ارتدَتْ في إطلالة رياضية بلوزة قصيرة من علامة نايك باللون البني مع بنطال من القطن الواسع ذي الخصر المرتفع، وسرحت شعرها بأسلوب ذيل الحصان المرتفع.

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إطلالات جيسي عبدو للحفلات البسيطة والسهرة

إطلالات جيسي عبدو للحفلات البسيطة والسهرة



تلجأ جيسي عبدو للأزياء العصرية والناعمة في السهرة والحفلات المختلفة، ومن أبرز إطلالاتها وأحدثها اختارت فستاناً أسود لامعاً مصمماً بأكمام طويلة مع فتحة واسعة في الصدر ومن الأسفل، وزينت مظهرها بتسريحة مموجة للشعر مع ماكياج مرتكز على طلاء الشفاه البنفسجي لأناقة فاخرة، وفي مظهر ناعم للحفلات الشبابية نسقت جمبسوت أخضر بحزام للخصر مع حذاء أسود، ولجأت لتسريحة الشعر المموج مع المكياج البني للمسة بسيطة ومفعمة بالأناقة.



فساتين كاجوال من جيسي عبدو

فساتين كاجوال من جيسي عبدو

تفضِّل جيسي عبدو الفساتين الكاجوال في مظهرها اليومي لإطلالة عصرية بأسلوب شبابي، لذا تألقت بفستان أخضر مزين بحزام للخصر مع حذاء بكعب بني، وفي إطلالة أحادية اللون تزينت بفستان بني من الجينز المصمم بحزام للخصر مع قبعة من القش لأناقة عصرية.

تحرص المذيعة والممثلة اللبنانية، جيسي عبدو، على التنوع في إطلالاتها بالأسلوب الشبابي الذي يُبرز أناقتها ورشاقة جسدها بأسلوب ناعم ومواكب للموضة، لذا لا تترددي في التألق على غرارها في مختلف إطلالاتك.

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