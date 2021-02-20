تنسيقات كاجوال في ٢٠٢١ من رينيه فرح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - تعتمد الإعلامية واليوتيوبر اللبنانية، رينيه فرح، على الأزياء الكاجوال في مظهرها بشكل كبير، والتي تجمع به بين النمط العصري والكلاسيكي، ومن وحي أحدث خياراتها في عام ٢٠٢١ رصدنا لكُنَّ أبرز تنسيقاتها؛ لتستوحين منها أفكاراً لمظهركن.



تنسيقات رينيه فرح ببنطال الجينز الأزرق

اطلالة كاجوال من رينييه فرح



يُعد بنطال الجينز قطعة مميزة في كل موسم للموضة، ويَبْرُزُ بعدة أساليب، ولأنه من أساسيات الأزياء الكاجوال فقد تأنقت رينيه ببنطال الجينز الممزق والمصمم بأسلوب واسع مع تيشيرت كحلي مزين بطبعات اللون الأصفر، وأكملته بحقيبة صفراء وحذاء رياضي أبيض مصمم بطبعات بنفسجية لمظهر رياضي.

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الجينز الممزق من ريينيه فرح

وأطلت في خيار ناعم ببنطال الجينز الممزق مع بلوزة بيضاء ومعطف منفوخ باللون الأحمر، وأكملت مظهرها بحقيبة رمادية من الجلد.

تنسيق رينييه فرح للجينز الازرق

وظهرت ببنطال الجينز التقليدي مع بلوزة ناعمة ومعطف من الجينز المزين بقماش الكاروهات البنفسجي في الأسفل للوك عصري مناسب للشابات مُحِبَّات المظهر المميز.

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رينيه فرح بإطلالات حيادية اللون

تنسيق حيادي الألوان من رينييه فرح



لأن الألوان الحيادية مناسبة بشكل كبير لأساليب الأزياء الكاجوال اليومية، فقد ارتدَتْ رينيه فرح بنطالاً وبلوزة باللون الأسود مع معطف قصير من الجينز الأبيض وبوت طويل من الجلد الأبيض لخيار مناسب لكل المشاوير.

اطلالة خافية لعيوب الجسم باللون الأسود

وفي إطلالة أحادية اللون نسقت بنطالاً واسعاً من الجلد الأسود مع بلوڤر أسود، وللمسة عصرية أضافت حذاءً وقبعة باللون الأبيض.

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اطلالة أحادية اللون باللون الأسود

واختارت في الإطلالة الثالثة بنطالاً واسعاً أسود وبلوزة قصيرة مصممة بأكمام طويلة باللون الأسود مع حقيبة بطبعات النمر البني ونظارة مستطيلة عصرية.

اطلالة كاجوال باللوني الأسود والأبيض

وفي مظهر رياضي ناعم تألقت ببلوزة بيضاء مصممة بأكمام طويلة مع بنطال مصمم باللون الأبيض المرسوم بالأسود في أحد الطرفين، وبالأسود المرسوم بالأبيض في الجانب الآخر، وأكملته بحذاء رياضي أبيض.

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البنطال ذو الخصر العالي لـ ٢٠٢١ من رينيه فرح

رينييه فرح ببنطال ذو خصر عالي



لقطعة كاجوال عصرية مواكبة لموضة ٢٠٢١، أطلت رينيه ببنطال الجلد البنفسجي المصمم بخصر عالٍ مع بلوزة من الصوف بدرجة مختلفة من البنفسجي، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة بدرجة الباستيل السماوي.

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