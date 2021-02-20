أحدث موضة النظارات الشمسية بوحي من الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - برزت العديد من صيحات النظارات الشمسية التي تناسب مختلف أشكال الوجوه، وسوف نطلعك على أحدث موضة نظارات شمسية اعتمدتها الفاشينيستا لتلهمك بإطلالات عصرية في موسم الربيع والصيف.

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النظارات الشمسية بالإطار الملون



ديما الاسدي



أحصلي على إطلالة جذابة ولافتة بالنظارات الشمسية ذات الإطار الملون، وخاصةً بالألوان النابضة بالحيوية.

ظهرت الفاشينيستا ديما الأسدي بنظارات شمسية ذات تصميم مستطيل مع إطار باللون الأبيض جعلتها أكثر جاذبية وأناقة.

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النظارات الشمسية بدون إطار

ديما الاسدي





صيحة أخرى رائجة في عالم النظارات الشمسية، وهي النظارات بدون إطار، وعادةً ما تكون بعدسات بني أو أسود مثل نظارة ديما الأسدي.

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النظارات الشمسية الكبيرة

لانا الساحلي





تسيطر النظارات الشمسية الكبيرة على صيحات الموضة الرائجة، وهي المفضلة لدى كثير من النساء والفاشينيتا الأنيقات، مثل نظارة لانا الساحلي باللون الأسود والتي نسقتها مع أزياء كاجوال باللون الأسود.

كذلك ظهرت الفاشينيستا تالا سمان بنظارات شمسية كبيرة الحجم ونسقتها مع فساتين ملونة.

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النظارات الشمسية المربعة

شهد الجميلي





عادت صيحة النظارات الشمسية المربعة التي أحبتها العديد من النساء، وخاصةً أنها تتناسب مع المرأة صاحبة الوجه المستدير أو البيضاوي مثل نظارة شهد الجميلي.

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النظارات الشمسية بالعدسات العاكسة

تالا سمّان





تستمر صيحة النظارات الشمسية بالعدسات العاكسة هذا العام، والتي تتناسب مع أجواء الرحلات والعطلات مثل نظارة تالا سمان.

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