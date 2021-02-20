القفطان الأحمر من النجمات المغربيات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - يُمكن ارتداء القفاطين المغربية في السهرات والمناسبات العائلية، فمنه الرسمي والمشكوك بأحجار كريمة ومنه القفطان المودرن الذي يناسب المرأة العصرية، ولأن اللون الأحمر يُعتبر من الألوان المميزة والراقية، حيث يضفي سحراً وجاذبية على من ترتديه، فقد اخترنا لكُنَّ اليوم عدة تصميمات لقفاطين مغربية من وحي النجمات المغربيات، فإليكن أبرز التصميمات.



قفاطين حمراء من أسماء المنور

قفاطين حمراء من أسماء المنور



أسماء المنور، مغنية مغربية تحظى بشعبية واسعة في الدول العربية، حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من ٦ ملايين شخص، ولأناقتها الدائمة وتمسُّكها بمظهرها التراثي المغربي فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة تصميمات؛ حيث تأنقت بقفطان مغربي أحمر مصمم بقماش المخمل المطرز بالبيج والذهبي في الأطراف ومن المنتصف بأسلوب لافت وأنيق، وفي إطلالة فاخرة اختارت قفطاناً أحمر مطرزاً بالذهبي في الأطراف، ومن المنتصف بأسلوب راقٍ مع الحزام العريض المحدِّد للخصر، واعتمدت تسريحة الويفي للشعر مع المكياج المرتكز على درجات اللون الأحمر لأناقة مثالية.

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قفاطين حمراء من فاطمة الزهراء

فاطمة الزهراء



فاطمة الزهراء العروسي الملقبة بـ"زهرة الطرب"، مغنية وممثلة مغربية يتابعها على إنستجرام مليون و٣٠٠ ألف شخص، حيث تشارك فيه تفاصيل إطلالاتها الناعمة والأنيقة، ومن أبرز خياراتها بالقفطان المغربي أطلت بقفطان ناعم من المخمل المنسدل والمطرز بالفصوص الملونة في الخصر والصدر، وأكملته بتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وفي إطلالة أخرى نسقت قفطاناً من الدانتيل الأحمر مع فستان أسود مزين بشرائط الساتان الأحمر من المنتصف، وزينت مظهرها بتسريحة الويفي للشعر، مع المكياج الأحمر.

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السعدية لاديب بالقفطان المغربي

السعدية لاديب



السعدية لاديب، ممثلة مغربية ظهرت بقوة على الساحة الفنية من خلال التشخيص المسرحي والسينمائي والتلفزيوني بالمغرب، وقد ظهرت بقفطان ناعم مغربي مزين بزهور بيضاء مع حزام ذهبي محدد للخصر، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية تقليدية، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ قفطاناً مغربياً أحمر مزيناً بتطريزات ملونة في منطقة الصدر وأطراف الأكمام، مع فستان ذهبي مطبع بالزهور الناعمة لأناقة أنثوية.

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