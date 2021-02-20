موديلات اكسسوارات عصرية من عروض الأزياء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - برزت مجموعة من صيحات الاكسسوارات المميزة خلال عروض أزياء 2021 ، والتي تمنح المرأة إطلالة عصرية وجريئة. شاهدي أحدث موديلات اكسسوارات موضة 2021 لتواكبي آخر صيحات الموضة الرائجة.



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موضة الأقراط الطويلة

FENDI





برزت صيحة الأقراط متناهية الطول بالحجم الكبير هذا العام، وخاصةً في عرض أزياء فندي Fendi 2021، حيث قدمت الماركة العديد من التصاميم المميزة التي تغطي جزء من الأذن وتنسدل من الأمام لتضيف لمسة جذابة ولافتة لإطلالة المرأة.

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FENDI

أحببنا الأقراط السوداء مع لمسات الفضي، فضلاً عن الأقراط الرمادي والأقراط باللون الأزرق.







موضة اكسسوارات الشعر

GIMABATTISTA VALLI





أيضاً برزت العديد من تصاميم اكسسوارات الشعر المميزة التي يمكن اعتمادها في المناسبات المختلفة.



قدمت ماركة شانيل Chanel طوق الشعر الأحمر بتصميم الورود ليضيف لمسة حيوية لإطلالة المرأة، فضلاً عن الاكسسوار المزين بالورود الملونة من الأمام.



وقدمت ماركة جيامباتيستا فاللي Giambattista Valli اكسسوارات شعر كبيرة وجريئة يمكن تنسيقها مع فساتين السهرة، والتي جمعت بين الورود والفيونكات لتمنح المرأة إطلالة رومانسية حالمة.



تناغمت ألوان اكسسوارات الشعر من جيامباتيستا فاللي Giambattista Valli مع الفساتين التي اعتمدتها العارضات، مثل اللون الوردي واللون الأحمر.



شاهدي أحدث اكسسوارات 2021 من أسبوع الموضة الراقية لتلهمك بتصاميم عصرية أنيقة في مختلف الأوقات.

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