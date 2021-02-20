موديلات عبايات خليجية راقية سوداء من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - للعبايات السوداء بمختلف تصميماتها طابع خاص، وكثيراً ما ترغب الفتيات في اعتماد الموديلات المختلفة منها في كل موسم، ومع مرور السنوات وتغير صيحات الموضة يظل اللون الأسود متربعاً على عروش الأزياء الخليجية دائماً، لذا رصدنا لكُنَّ اليوم أبرز تصاميم العبايات السوداء بالأسلوب الراقي من وحي مدونات الموضة على إنستقرام، فاعتمدن منهن بعض الأفكار التي تليق بأناقتكن.



عبايات سوداء فاخرة من ميثاء الهاشمي

عباية سوداء من ميثاء الهاشمي



ميثاء الهاشمي، مدونة إماراتية تعتمد على العبايات الخليجية في مظهرها بأسلوب واضح ومميز، وفي أحدث إطلالاتها تألقت بعباية سوداء بطبقات من الشيفون المزين بفصوص فضية على شكل خطوط متعرجة في الأطراف لأناقة فاخرة، وفي إطلالة أكثر فخامة وبساطة ظهرت بعباية سوداء مطرزة بخطوط فضية متعرجة في أطراف الأكمام مع تطريزات مختلفة في منتصف الجزء السفلي؛ لتمنحها لمسة حيوية وأنيقة.

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تهاني البلوشي بعبايات سوداء ناعمة

عباية سوداء مطرزة بالأبيض من تهاني البلوشي



اعتمدت البلوجر العمانية، تهاني البلوشي، على العبايات السوداء في إطلالاتها بشكل واضح ومميز، ولتصميمات فاخرة من وحيها يمكننا أن نقدم لك بعض الأفكار؛ حيث أطلت بعباية سوداء من الساتان المزين بفصوص صغيرة في أطراف الأكمام، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء مزينة بالفضي لأناقة راقية، وارتدَتْ عباية سوداء مزينة بقماش شفاف في أطراف الجزء السفلي، ومزينة بتطريزات الزهور البيضاء، لتمنحها لمسة حيوية مناسبة للشابات.

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عبايات مطرزة بفصوص لامعة من عفراء محمد

عباية سوداء بتصميم راقي من عفراء محمد



عفراء محمد، بلوجر إماراتية تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها بالعبايات المختلفة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أحدث إطلالاتها بالعبايات السوداء رصدنا لكُنَّ عدة تصميمات؛ حيث تأنقت بعباية سوداء مزينة بخطوط ناعمة من الفصوص الفضية في الأطراف، وأكملتها بحذاء بيج للمسة ناعمة، وفي إطلالة أخرى تزينت بعباية فضفاضة مطرزة بالفصوص السوداء في الأطراف الجانبية بشكل مميز وأنيق، وأكملته بحذاء أسود مزين بالذهبي لأناقة لافتة.

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