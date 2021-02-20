مكياج وتسريحات شعر ناعمة ويومية من وفاء الكيلاني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - وفاء الكيلاني، إعلامية مصرية قدمت العديد من البرامج على عدد من القنوات، تحرص في إطلالاتها المختلفة على اعتماد الأسلوب الهادئ الذي يُبْرِز أنوثتها، وتتميز بستايل خاص في المكياج تعتمده بشكل دائم في إطلالاتها مع بعض التغييرات في الألوان، ولأن إطلالاتها الجمالية تتناسب بشكل كبير مع مظهرك في العمل أو إطلالاتك اليومية المختلفة، فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها بعض الأفكار.

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تسريحة ذيل الحصان مع الضفائر الجانبية

تسريحة ذيل الحصان مع الضفائر الجانبية ( الصورة من انستغرام)



في إطلالة عصرية مناسبة للشابات، لجأت وفاء الكيلاني لتسريحة ذيل الحصان المرتفع مع الضفائر الجانبية في أعلى الرأس، واعتمدت على مكياج السموكي الناعم الذي يُبرز عينيها بشكل أوسع، من خلال توزيع الظلال باللون الأسود على الجفن العلوي للعين مع اعتماد أيلاينر رفيع، وحددت كامل العين باللون الأسود من خلال تظليل الرمش السفلي للعين بنفس الظلال، واستخدمت اللون الزهري في الخدين والشفاه لأناقة يومية.

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تسريحة الكعكة اليومية

تسريحة الكعكة اليومية ( الصورة من انستغرام)



لجأت وفاء الكيلاني لتسريحة الكعكة بمختلف أساليبها مع إطلالاتها العملية، وذلك من خلال تسريحها بأسلوب منخفض على شكل الزهرة مع الخصل الجانبية المنسدلة، أو برفعها في الأعلى مع الخصل المسحوبة في الأمام، وتزينت في هذه الإطلالة بمكياج العينين الأحمر مع الأيلاينر الأسود المحدد للعين بأسلوب السموكي، واستخدمت بلاشر بنياً مع طلاء الشفتين الداكن باللون الأحمر.

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الشعر المنسدل مع مكياج السموكي

الشعر المنسدل مع مكياج السموكي ( الصورة من انستغرام)



تفضِّل وفاء الكيلاني الاعتمادَ على الشعر المنسدل بأسلوب ناعم على الكتفين مع مكياج السموكي في معظم إطلالاتها، ومن أبرز خياراتها رسمت عينيها بدرجات اللون البني والأسود مع الرموش الاصطناعية، وتزينت بقلم الروج والبلاشر باللون البني الفاتح، وفي إطلالة أخرى جملت عينيها بدرجات البني والذهبي في الجفن المتحرك مع الرموش الاصطناعية والكحل الأسود، واستخدمت لتكمل مظهرها بلاشر بنياً وطلاء الشفاه باللون الزهري البارز، وفي إطلالة أخرى استخدمت تسريحة مموجة للشعر مع مكياج العين البني وطلاء الشفاه الزهري.

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