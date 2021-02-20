كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - حمض الساليسيليك هو أحد المكونات المستخرجة من لحاء شجرة الصفصاف، هو مقشر كيميائي يسمى حمض بيتا هيدروكسي (المعروف أيضًا باسم BHA).

ويلعب حمض الساليسيليك دوراً فعالاً في علاج حب الشباب، والتخلص من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، وهو ما يجعله من أكثر الأحماض فائدة للبشرة.

ويساعد حمض الساليسيليك الجلد على التخلص من الخلايا الميتة في الطبقة العليا للبشرة، وتقليل الاحمرار والتورم (الالتهاب)، مما يساعد في علاج البثور بشكل أسرع.

وفي السطور التالية، ستتعرفين بشكل أكثر تفصيلاً على فوائد حمض الساليسيليك للبشرة، وآثاره الجانبية.

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أولاً: فوائد حمض الساليسيليك للبشرة

حمض الساليسيليك للبشرة



1-يساعد في علاج حب الشباب خلال 3 أيام فقط، بوضع قطرات بسيطة منه على المنطقة المصابة بحب الشباب، مرة إلى 3 مرات يومياً، للتخلص من الإحمرار والتورم المصاحب له بشكل سريع.

2- يستطيع حمض الساليسيليك التغلغل بعمق داخل المسام لإزالة الانسدادات التي تُسبب ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء على سطح الجلد.

3- يقشر حمض الساليسيليك الجلد الميت، حيث يحفز خلايا البشرة مما يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، وهو ما يساعد في تحسين مظهر البشرة الباهت، وظهورها بملمس ناعم.

4- يزيل حمض الساليسيليك الزيوت الزائدة، حيث يمكنه اختراق سطح الجلد لتنظيف المسام من الزيوت، وتقليل الدهون المتراكمة عليها، مما يؤدي هذا بدوره إلى تحسين مظهرها.

5- يقلل حمض الساليسيليك الالتهاب، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، مما يساعد على معالجة التهيج والاحمرار الذي يسببه حب الشباب أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

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ثانياً: الآثار الجانبية لاستخدام حمض الساليسيليك

حمض الساليسيليك للبشرة



بالنسبة لأولئك الذين يعانون من بشرة جافة أو معرضة للإكزيما أو حساسة، يمكن أن يكون حمض الساليسيليك قاسيًا على بشرتهم، مما يؤدي إلى إصابتها بالتهيج، ولكن هذه الآثار الجانبية تكون فقط بداية العلاج، ولا تستمر في الكثير من الحالات.

ويمكن أن يجعل حمض الساليسيليك بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس، مما يسبب إصابتكِ بحروق الشمس بسهولة، لذلك يجب عليك دائمًا حماية بشرتك من أشعة الشمس أثناء استخدامه، بوضع واقي شمس قوي على بشرتكِ.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص