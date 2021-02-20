تسريحات شعر تناسب الفستان برقبة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - تهتم كل إمرأة بكل ما يُعزّز من مظهرها دومًا ويُبرزها بإطلالة مُلفتة. ولكن لا يُمكن أن تكتمل إطلالتها من دون تسريحة شعر جذَّابة ومُميزة، فتبحث في مختلف مصادر الإلهام عن أفكار إبداعية لتسريحة شعر تعكس أنوثتها بالطريقة الأجمل على الإطلاق.

وتمزج مجموعة تسريحات خريف وشتاء 2021 بشكل مثاليّ ما بين التسريحات العمليّة والكلاسيكية، التي لاقت رواجًا كبيرًا في صيحات موضة الشعر العالمية، ويمكن تسريح الشعر بها في المناسبات الرسمية أو غير الرسمية. وفي ما يأتي، إليك مجموعة أفكار رائعة لتسريحات شعر تُناسب فستان برقبة:

أجمل تسريحات تناسب فستان برقبة

أجمل موديلات تسريحات شعر تُناسب الفساتين برقبة



تسريحات شعر الشينيون

تسريحة الشينيون لإطلالة أنثوية جذّابة

تعتبرُ تسريحة البفّ من التسريحات المرفوعة التي تُبرز شكلَ وملامح الوجه بأسلوب أنثوي جّاب، وهي تسريحةٌ مفضّلة لدى الكثير من السيّدات؛ نظرًا لسهولة تطبيقها، وتعتمدُ بشكلٍ رئيسيّ على طول الشعر، حيث تصلحُ أكثرَ لذوات الشعر الطويل.

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تسريحات بأسلوب الفرانش تويست

تسريحة شعر لإطلالة لافتة

إحصلي على طلّة رائعة، بغض النظر عن مستوى احترافيتك، واعتمدي هذه التسريحة التي سترفع مستوى أناقتك، وتُعتبر الأشهر بين النساء عمومًا والنجمات خاصًة، فهي تسريحة أنثوية جدًا تمنح المرأة مظهرًا جذّابًا ولافتًا.

تسريحات الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية تُناسب الفساتين ذات الياقة العالية

تمنحك هذه التسريحة لوكًا أنيقًا ورومانسيا، وهي من أجمل وأكثر تسريحات الشعر أناقة، تليق بصاحبات الشعر المجعّد والخشن على حد سواء، ولا تنسي أنَّ أحدث صيحات الموضة تُركّز على الكعكة العالية المشدودة إلى الخلف مع الفِرق الوسطي.

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تسريحات شعر ويفي طبيعي

تسريحة الويفي الطبيعي لإطلالة ناعمة وطبيعية

لا تتردّدي في اختيار هذه التسريحة، بخاصّة إذا كنت ترغبين بأن تكوني السبًّاقة في مواكبة الموضة، وأن تكوني مُتجددة وعصرية في تسريحة شعرك وفقًا لصيحات موضة شعر 2021، والتي تتمثّل بالتسريحات المُنسدلة بأسلوب الويفي الطبيعي.



تسريحات الكعكة الفضفاضة

تسريحة الكعكة الفوضوية لإطلالة أنيقة وعصرية في آن

تُعتبر هذه التسريحة من التسريحات العملية والسهلة والمُناسبة للإطلالات النهارية وللعديد من المناسبات، ناهيك عن كونها من التسريحات الأنيقة التي لا تتطلّب الجهد أو الوقت عند تصفيفها للحصول على إطلالة عصرية وجذّابة وتتألقي جمالًا. ولاضفاء بعض اللسمات الساحرة على تسريحتك، قومي بتمويج شعرك على الفير لإضافة المزيد من الحجم، ثم إرفعيه إلى الأعلى على شكل كعكة فوضوية، واتركي بعض الخصل الأمامية المنسدلة على وجهك، للحصول على لوك لافت.

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تسريحات ذيل حصان

تتميّز هذه التسريحة بإبراز جمال ملامح الوجه

عزّزي جمال شعرك الطويل، باعتماد تسريحة ذيل الحصان لتظهري بإطلالة إستثنائية نابضة بالأنوثة والجاذبية. وتتميّزي بستايل عصري مواكب لأبرز صيحات الموضة العالمية. ومعلومٌ أن تسريحات الشعر على شكل ذيل حصان عملية من تسريحات الشعر التي كانت ولا تزال تتربّع على عرش صيحات موضة الشعر للعام 2021، فضلًا عن أنها تسريحة قابلة للتكيُّف بسهولة مع الشعر الخفيف والكثيف.

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تسريحات الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة المنخفضة لإطلالة أنيقة وناعمة

تسريحة عصرية وسريعة، ومن التسريحات الكلاسيكية غير المحصورة بزمان أو مكان، وتعدّ من أفضل الخيارات؛ إذ أنها تُليق بصاحبات الشعر القصير والطويل على حدّ سواء.

تسريحات شعر الضفيرة

تُناسب هذه التسريحة إطلالة الفستان ذو الياقة المرتفعة

تتميّز هذه التسريحة بأسلوبها الرومانسي المُفعم بالأنوثة، وهي مُناسبة جدًا لإطلالتك بفستان مرتفع الياقة؛ إذ تُبرز جمال تصميمه وتعكس المزيد من السحر والجمال على إطلالةتك. لا سيما إذا تم تضفير الشعر بضفيرة واحدة، ولاضفاء بعض اللمسات، اسدلي بعض خصلات الشعر على الجوانب لكسر كلاسيكتها بعض الشيء. وحتمًا ستنعمي بإطلالة ساحرة وخلاّبة.

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