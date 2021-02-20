تطويل الأظافر خلال أسبوع .. إليكِ الوصفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - تتعدّد أسباب هشاشة الأظافر وتتراوح معظمها بين طبيعة النظام الغذائي أو التعرض للاضطرابات والتوتر أو الاستخدام المفرط لمزيل طلاء الأظافر.. من هنا فأنت بأمس الحاجة إلى وصفة فعالة لـ تطويل الاظافر .

وصفة تطويل وتقوية الأظافر:

تطويل الاظافر



- حبّتين من الأسبرين.

- كبسولة فيتامين E.

- ملعقة من زيت الزيتون.

- ملعقة من ملح البحر.

تمزج مكوّنات وصفة تطويل الاظافر معاً وتغمس الأظافر داخلها لمدّة لا تقلّ عن 10 دقائق ومن ثمّ تشطف ويطبّق كريم مرطّب.تعمل وصفة تطويل الاظافر على إزالة الجلد الميت ومدّ الأظافر بالفيتامين والعناصر الأساسيّة التي تحتاجها حتى تنمو بقوّة وخلال فترة قصيرة، ولكن مع ضرورة اتّباع الطرق الوقائيّة للحفاظ عليها مثل ارتداء قفّازات خلال القيام بالأعمال المنزليّة، اتّباع نظام غذائيّ صحيّ، الحد من استخدام المركّبات الكيميائيّة وتطبيق كريم مرطّب حول الأظافر كلّ يوم.

ينصح بتكرار وصفة تطويل الأظافر 3 مرّات خلال اسبوع وسيظهر الفرق واضحاً وسريعاً.

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عوائق تواجه تطويل الاظافر :

- نقص التغذية الناتجة عن تناول الوجبات السريعة غير المتوازنة

- كثرة استخدام منتجات التنظيف كالكلور

- عادة قضم الأظافر

- كثرة استخدام طلاء الأظافر، بالإضافة إلى استخدام مزيل طلاء يحتوي على نسبة عالية من الموادّ الكيماويّة ومزيل الطلاء

- جفاف الجلد حول الظفر

- سوء استخدام مبرد الأظافر، أو استخدام مبرد خش

- الشيخوخة والتقدّم في العمر

- الاضطرابات الهرمونيّة

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص