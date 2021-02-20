تفتيح الشعر بمكونات طبيعية.. إليك الطريقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - لا تخلو صيحات صبغات الشعر على مر السنوات والمواسم من ألوان الشعر الفاتح، كونه يتناغم مع مختلف ألوان البشرة، ليمنح المرأة إطلالة مضيئة ومشرقة. فإن كنت تنوين تفتيح شعرك بعيداً عن الصبغات، نرصد لك في هذا المقال، طريقة تفتيح الشعر في المنزل باستخدام المكونات الطبيعية حصراً.



الفيتامين سي

الفيتامين سي



يغذي الفيتامين C الشعر ويمنحه لوناً فاتحاً في الوقت نفسه، لذا قومي بطحن ثماني حبات من الفيتامين سي واخلطيها مع الشامبو الذي تستخدمينه لشعرك، واغسلي شعرك به، من ثم شطفيه جيداً بالماء واستعملي البلسم خاصتك واشطفيه مجدداً بالماء.

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شاي البابونج

شاي البابونج



فوائد شاي البابونج عديدة للشعر، فهو يساهم في تنعيم خصلات الشعر ويمنحها مظهراً صحياً. والأهم من ذلك، أنه يعد من أفضل الطرق الطبيعية لتفتيح لون الشعر، فما عليك إلا غلي كوب من الماء وإضافة شاي البابونج إليه، وعندما يبرد المزيج ضعيه على شعرك واتركيه لمدة ربع ساعة، بعدها اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

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الماء والليمون

الماء والليمون



الليمون من الفاكهة الفعالة جداً في تفتيح لون الشعر. لذلك، امزجي كوبين من الماء مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وضعي المزيج على شعرك لمدة ربع ساعة، بعدها اغسلي شعرك بطريقتك الاعتيادية.

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الخل

الخل



يساهم الخل في التخلص من القشرة المزعجة وفي الوقت نفسه في تفتيح لون الشعر، لكن مفعوله بطيء قليلاً مقارنة بالوصفات الأخرى. اصنعي خليطاً مكوناً من كوب من الماء وملعقتين كبيرتين من الخل، وضعيه على شعرك لمدة ربع ساعة ثم اغسليه جيداً، لكن تجنبي استعمال وصفة الخل إذا كنت تعانين من الشعر الجاف.

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الخل والعسل

الخل والعسل



يعد العسل فاعلاً جداً في تفتيح لون الشعر، أما الخل فيضاعف تأثيره في شكل ملحوظ، لكن بما أن هذه الوصفة تمتص المرطبات في شعرك أضيفي إليها ملعقة من زيت الزيتون وضعيها على شعرك في المساء واتركيها طوال الليل، مع لف شعرك بغطاء مخصص للشعر. وفي صباح اليوم التالي، اغسلي شعرك عل الطريقة الاعتيادية.

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الحناء والبابونج

الحنة والبابونج



من المعروف أن الحناء يعمل على تفتيح لون الشعر بشكل طبيعي وبمجرد مزجه مع البابونج يتضاعف تأثيره. لذلك، اخلطي كميات متساوية من بودرة الحناء وبودرة البابونج في مياه مغلية، وعندما يبرد الخليط ضعيه على شعرك بعد تبليله بالماء، ولفيه بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين، من ثم اغسليه بالشامبو وشطفيه الماء.



ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص