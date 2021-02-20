حقائق عن ريانا في عيد ميلادها.. ارتبطت بسعودي وطاردتها الأرواح الشريرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتفل نجمة البوب العالمية، ريانا، بعيد ميلادها الـ33 اليوم، حيث تعد واحدة من أشهر مطربات العالم، والتي أحدثت اختلافا كبيرا بأغنياتها منذ دخولها عالم الغناء.

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن ريانا، وفقًا لموقع arabnews:

1- اسمها بالكامل ريهانا روبين فينتي.

2- من مواليد عام 1988.

3- تمتلك شركة لمستحضرات التجميل تحمل لقب عائلتها «فينتي».

4- في عام 2012، قاضت والدها رونالد فينتي وشركه بعدما انتهكا علامتها التجارية، واستغلالها بشكل شخصي من أجل مصالحهما الخاصة.

5- اكتشفها مطرب الراب Jay-Z زوج المطربة العالمة بيونسيه، وكان معجبا بصوتها لدرجة أنه طالب ريهانا بعدم مغادرة مكتبه حتى تم توقيع عقد مشترك بينهما.

6- مثلها الأعلى هي نجمة الراب العالمية مادونا، حيث قالت خلال تصريحات إعلامية مسبقة لها، بأنها ستكون مادونا السمراء.

7- في السادسة عشرة من عمرها، فازت بلقب ملكة جمال مدرستها.

8- في عام 2017، ارتبطت بعلاقة عاطفية مع الملياردير السعودي المسلم حسن جميل، إذ تعددت لقاءاتهما بين العديد من دول أوروبا، حتى أصبح الثنائي حديث وسائل الإعلام حول العالم، حتى انفصلا بشكل مفاجئ وفي هدوء تام، دون معرفة السبب الحقيقي خلف الانفصال حتى الآن.

9- دخلت موسوعة جينيس 6 مرات للأرقام القياسية، كونها أول مطربة تحصل على المركز الأول مبيعا في المملكة المتحدة على مدار خمس سنوات متتالية ما بين أعوام 2007 و2011.

10- يتخطى عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» 91 مليون شخص.

11- تتميز بإطلالتها المثيرة والجريئة، والتي تحرص على مشاركة متابعيها لها بشكل مستمر.

12- قالت خلال تصريحات إعلامية مسبقة إن هناك مجموعة من الأرواح الشريرة التي تطاردها وتراها داخل منزلها بصورة مستمرة، فضلا عن ظهور فتاة تصرخ أمامها باستمرار.