هنا شيحة تشارك متابعيها بأحدث «نيولوك» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور آخر «نيولوك» خضعت له.

ونشرت «هنا»، صورها ومقاطع فيديو وهي تصبغ شعرها باللون الوردي، كما ظهرت بشعر قصير.

هنا شيحة تهنئ شقيقتها حلا بزواجها

وكانت الفنانة هنا شيحة نشرت صورتين من عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على الداعية معز مسعود، الذي أقيم في أجواء عائلية، معبرة عن سعادتها الشديدة لرؤيتها شقيقتها سعيدة بحياتها الجديدة، ومتمنية لها الخير.

وشاركت «هنا» الصورتين عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور «انستجرام» وعلقت عليها قائلة: «تم عقد قران حبيبتي وأختي ونصفي الآخر، حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لها وبارك عليها واجمع بينهما في الخير».

وأضافت: «بحبك أوي يا حلولا النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة يا رب دايما مبسوطة بدعيلكم ربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين ويراضيكم ويرضى عليكم».

وكان عقد القران أقيم بأحد الفنادق، إذ قرر معز حجز طاولة داخل أحد أدوار الفندق، بحضور عدد قليل جدًا من العائلتين والأصدقاء، الذين لم يتجاوز عددهم 4 أفراد فقط، موضحة أن حلا شيحة، ارتدت فستانا أبيض محتشما دون أي فتحات.

هنا شيحة ومحمود شاهين

وأثارت الفنانة هنا شيحة، الجدل بعلاقتها مع محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، وانطلقت الشائعات حول ارتباطهما عاطفيا، خاصة بعد ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، والحفلات، والأماكن المختلفة، وهم يتشاركان الرقص، أو العناق.

وكان آخرها هو احتفالهما سويًا في احتفالات العام الجديد، إذ تداول فيديو عبر تطبيق «إنستجرام»، وهما يستقبلان العام الجديد، ووثق الفيديو حضن عام 2021، حيث ظهر محمود شاهين وهو يعد تنازليا انتهاء عام 2020، وبداية 2021، ثم ظهرت معه في الخلفية الفنانة هنا شيحة، واحتضنته في الفيديو حتى انتهى العد التنازلي.