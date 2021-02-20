منها فقدان الوزن.. 11 فائدة مذهلة عند تناول الحمص الأصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

للحمص الأصفر العديد من الفوائد الصحية الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، وذلك بسبب محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن المهمة في الوقاية من العديد من الأمراض مثل مرض السرطان، وفقر الدم وغيرها.

ونوضح لكم في التقرير التالي، مجموعة من الفوائد الصحية لتناول الحمص الأصفر، وفق ما ذكر موقع "stylecraze".

- تشير العديد من الأبحاث أن الأفراد الذين يتناولون الحمص بشكل منتظم، يمكن أن يقلل من مستوي السكر في الدم، وبالتالي منع خطر الإصابة بمرض السكري، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

- نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية القابلة للذوبان، يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن.

- يساعد تناوله على حل العديد من المشاكل التي تتعلق في الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء، فضلا عن علاج الإمساك، وتحسين عملية الهضم، والتقليل من الانتفاخ.

- بسبب محتواه العالي من عنصر السيلينيوم، الذي يعزز من صحة الكبد بشكل صحيح، ما يمكّنه من إزالة سموم بعض المركبات المسببة للسرطان في الجسم، كما أنه يمنع أيضًا الالتهاب، ونمو الورم.

- يعتبر الحمص الأصفر من أكبر مصادر البروتين النباتي، الذي يساهم في تقوية العضلات وإبطاء عملية الشيخوخة، فضلا عن تعزيز قدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات، والتئام الجروح.

- الحمص أيضًا مصدرا جيدا للمغنيسيوم والمنجنيز والزنك والحديد، مايساعد على التخفيف من أعراض فترة الطمث، وتقوية العظام.

- الحديد الموجود في الحمص يساهم في إنتاج الهيموجلوبين مايعزز من إنتاج كرات الدم الحمراء، وبالتالي الوقاية من فقر الدم والأنيميا.

- يساعد تناوله بصورة منظمة في الحفاظ على صحة العين، إذ أنه يمنع من الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكسي البقي المرتبط بتقدم العمر، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين أ.

- يلعب المنجنيز الموجود في الحمص في محاربة التجاعيد، كما يمكنك أيضًا استخدام الحمص لتطهير وجهك، عن طريق اخلطي الحمص مع الكركم وضعي الخليط على وجهك في الصباح، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد، يساعد هذا في التقليل من بقع الوجه، ويمنحك نضارة للبشرة.

- قد يساعد الزنك والنحاس الموجودان في الحمص أيضًا في منع تساقط الشعر، وإعادة نمو الشعر لدى الأفراد الذين يعانون من تساقط الشعر بسبب العلاج الكيميائي.

-يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، وهو الحمض الذي تحتاج له المرأة الحامل في فترة الحمل، حيث إنه يعمل كمساعد في عملية نمو الجنين بشكل صحي، وحمايته من التشوهات الخلقية.