فوائد شاي قشر البرتقال.. يقوي المناعة ويحمي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة، احتواء شاي قشر البرتقال على العديد من الفوائد المذهلة، أبرزها تقوية المناعة والحماية من السرطان.

وأكد الباحثون أن قشر البرتقال الذي نتخلص منه، يحتوي العديد من العناصر الغذائية، ويعتبر من أهم الطرق لتعزيز المناعة.

وأفاد التقرير باحتواء شاي البرتقال عددا من الفوائد الصحية المهمة، منها، أنه غني بالألياف وفيتامين سي والمركبات النباتية مثل البوليفينول.

يحتوي شاي قشر البرتقال عناصر غذائية صحية أخرى، مثل فيتامين أ وب6 وحمض الفوليك والكالسيوم.

يساعد في الحماية من السرطان، لاحتوائه على مادة تسمى (الليمونين)، والتي تُشكل حوالي 97% منه، ولها خصائص مضادة للالتهابات والسرطان خاصة الذى يُصيب الجلد.

يساهم في زيادة إنتاج اللعاب بالفم وأحماض المعدة وتحفيز الجهاز الهضمي وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، كما يساعد في السيطرة على الأمراض المزمنة مثل السكر من النوع 2 والسمنة ومرض الزهايمر.