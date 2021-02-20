معلومات عن فرح علي باي بعد هبوطها على المريخ: من أصول أفريقية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تمكنت الفتاة الشابة الكندية من أصول أفريقية، فرح علي باي، من حفر اسمها بين علماء ومهندسي الفضاء في التاريخ، بعدما نجحت في مهمتها بالهبوط على سطح المريخ، بمسبار «بيرسفيرانس» التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بعد رحلة استمرت على مدار 7 أشهر في الفضاء.

وصول الفتاة الكندية إلى كاليفورنيا

وكانت صلت «فرح» ذات الأصول المدغشقرية إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أقل من 48 ساعة من هبوط المسبار «برسيفيرنس» على سطح المريخ، ومن المقرر أن الشابة البالغة من العمر 33 عاما، والتي تعمل مهندسة في قسم الدراسات بفريق مركبة «برسيفيرنس» ستقوم بتكييف جدولها الزمني مع جدول الكوكب الأحمر، حيث تكون الأيام أطول بحوالي 40 دقيقة.

فرح علي باي لمتابعيها: خليكوا مستعدين

وشاركت الفتاة الكندية، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لها وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية، قائلة: «حان وقت العودة إلى العمل الآن، خليكوا مستعدين فهناك المزيد من الصور الحصرية لسطح المريخ».

معلومات عن فرح علي باي

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن مهندسة الفضاء الكندية، وفقا لموقع solarsystem، التابع لوكالة علوم الفضاء الأمريكية ناسا.

- تبلغ من العمر 33 عاما.

- نشأت في بلدة صغيرة بكندا.

- لها أصول مدغشقرية.

- ذهبت للدراسة بالثانوية في مانشيستر بإنجلترا.

- درست هندسة الطيران في جامعة كامبريدج.

- حصلت على فرصة للعمل في أكاديمية ناسا لعلوم الفضاء.

- تفضل ممارسة تسلق الجبال والمرتفعات وعادة ما تشارك متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، صورا من رحلاتها الشيقة رفقة صديقها الذي يدعى جيرمي تابور.

- تمارس رياضة اليوجا.

- يتابعها أكثر من 5 آلاف شخص عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

- عادة ما تعبر عن حبها ولحظاتها الرومانسية مع صديقها، أمام متابعيها.