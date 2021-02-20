رنا رئيس تنعى والدها برسالة مؤثرة: سأفتقدك إلى الأبد «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نعت الفنانة الشابة رنا رئيس، والدها عماد رئيس، بعد رحيله بأيام، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت «رنا» صورة جمعتها بوالدها، وعلقت عليها بالإنجليزية قائلة: «لو كنت أعلم أنها ستكون آخر مكالمة هاتفية بيننا كنت سأستمع إليك فقط وأنت تتحدث، لو علمت أنها كانت ستكون المرة الأخيرة التي سأراك فيها، لكنت اتصلت بك وعانقتك بشدة، لو علمت أنها المرة الأخيرة التي أراك تبتسم فيها، لوقفت فترة أطول وأشاهدك وأنت تبتسم».

وتابعت الفنانة الشابة: «لو علمت أنني سأرى وجهك للمرة الأخيرة كنت سأحفظ كل ميزاته، لو كنت أعلم أن الله سيأخذك بعيدا كنت سأقضي كل وقتي معاك، هناك الكثير من الأشياء التي كنت سأفعلها بشكل مختلف لو علمت فقط، والدي سأفتقدك إلى الأبد حتى نلتقي مرة أخرى في الجنة، في الجنة ونعيمها يا حبيبي».

وفاة والد وجد رنا رئيس

ومنذ أيام، فقدت رنا رئيس، كل من جدها ووالده بشكل مفاجئ خلال 48 ساعة، ونشرت «رنا»، عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورة سوداء أعلنت خلالها نبأ وفاة والدها، معلقة: «أبويا وحتة مني عماد رئيس في ذمة الله»، وذلك عقب رحيل جدها بيومين فقط.

معلومات عن رنا رئيس

- من مواليد القاهرة عام 1999، أي تبلغ من العمر 21 عامًا.

- والدتها هي زينب حسن التي تعمل في مجال الماكياج في الوسط الفني.

- أحبت عالم الفن بسبب والدتها، التي كانت تحضر معها إلى أماكن التصوير.

- تعتبر والدتها هي مثلها الأعلى في كل شيء.

- ظهورها الأول كان في عام 2017 بعملين «وضع أمني» و«نصيبي وقسمتك».

- في عام 2018 شاركت في بطولة مسلسل «كلبش ج2» مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل «بركة» من جديد مع الفنان عمر سعد.