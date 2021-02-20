يصيب الأطفال من عمر 3 سنوات.. معلومات عن ورم ويلمز

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر ورم ويلمز من الأورام التي تصيب الأطفال في مراحل عمرية مبكرة وهو من الأمراض النادرة يصيب الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 3 و4 سنوات، ويُصبِح أقلَّ شُيوعًا بكثير بين من تجاوزت أعمارهم 5 سنوات.

معلومات عن ورم ويلمز

غالبًا ما تحدُث الإصابة بورَم ويلمز في كُلى واحدةٍ فقط، رغم أنها في بعض الأحيان تُصيب الكُليتَين معًا في نفس الوقت.

اعراض ورم ويلمز

تتنوع علامات واعراض ورم ويلمز، وقد لا تظهر اي علامات واضحة على بعض الأطفال في بداية الإصابة به، ولكن معظم الأطفال المصابين تظهر عليهم العلامات والأعراض التالية:

كتلة في البطن يُمكن أن تشعُر بها.

انتفاخ في البطن.

ألم البط.

الحُمّى.

دم في البول.

غثيانً أو تقيوا.

الإمساك.

فقدان الشهية.

ضيق النفس.

ارتفاع ضغط الدم.

أسباب ورم ويلمز

ومن أسباب الإصابة بورم ويلمز كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

تلعب الوراثة عاملا كبيرا في الإصابة بالورم.

يبدأ هذا السرطان عندما تُحدث الخلايا أخطاءً في حمضها النووي.

تتيح تلك الأخطاء للخلايا إمكانيَّة النمو والانقسام بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتعيش هذه الخلايا في وقت تموت فيه خلايا أخرى.

تشكل الخلايا المُتراكمة هذه ورمًا. في ورم ويلمز، تحدث هذه العملية في خلايا الكُلى.

في حالات نادرة، فإن المشكلات التي تحدث في الحمض النووي التي تؤدي إلى تشكل ورم ويلمز تنتقل من الآباء إلى الأطفال.