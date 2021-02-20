بعد أزمة تامر أمين مع الصعايدة.. سيدات حققن نجاحات مختلفة في صعيد مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موجة غضب متصاعدة لحقت بالإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، بعد تصريحاته المسيئة لأهالي الصعيد في سياق حديثه عن قضية تنظيم النسل.

على الرغم من أن المرأة في الصعيد استطاعت أن تترأس مناصب مختلفة وتتقلد وظائف اعتبرها البعض قاصرة على الرجال فقط، وهو ما يرصده «هُن» في التقرير التالي:

نماذج نساء من الصعيد حققن نجاحات مختلفة

مريم عزت

أول نائبة شابة في المنيا، استطاعت دعم مراكز الشباب ورفع مستوياتها وكفاءتها.

جيهان عمار من أسيوط تتحدى الإعاقة

نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، تخرجت عام 1998 في كلية الهندسة جامعة أسيوط، وتم تعيينها عقب تخرجها مباشرة في جهاز أسيوط، وتدرجت في العديد من المناصب داخل الجهاز منها المكتب الفنى لإدارة المشروعات بالجهاز، والإدارة العقارية، وإدارة التراخي، وتعد هذه الإدارات الثلاث من أهم الإدارات وأصعبها داخل أي جهاز.

فاطمة الخياط

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط.

كرمها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط شهر 1 الماضي، لبلوغها السن القانونية وخروجها للمعاش، وتم منحها شهادة تقدير لجهودها خلال فترة عملها السابقة بالمحافظة.

وعملت الخياط خلال فترة عملها على تحقيق الاستجابات السريعة لحل مشاكل المواطنين وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجاً وتنفيذ برامج التنمية.

الدكتورة منى المهدي

الدكتورة منى مصطفى محمد محمد المهدي من مواليد محافظة أسيوط ، ومنها كانت النشأة والتعليم، حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية كلية الصيدلة جامعة أسيوط بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

حازت على العديد من الجوائز منها جائزة البحث الأولى لعلاج السرطان من جامعة طوكيو باليابان علي مستوى 3000 بحث عالمي في مؤتمر علمي بمدينه كانازاوا باليابان وتم تسجيله كبراءه اختراع.

أزمة تامر أمين مع الصعايدة

وكانت اشتعلت شرارة الأمر عندما ظهر الإعلامي تامر أمين، في حلقة الخميس من برنامجه الذي يُعرض على قناة النهار، قائلًا إن الأسر في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالاً حتى ينفقوا على أسرهم عن طريق إرسالهم إلى القاهرة للعمل وخصوصًا الفتيات.

واصل أن «هناك نسبة كبيرة في الريف والصعيد بيخلفوا أولاد وبنات عشان العيال هما اللى يصرفوا على الأب والأم»، مؤكدًا أنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7 سنوات يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفة ما، معلقاً: ويطلع عليه لقب «الواد بليه»، لافتاً إلى أن «الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يرميهم في حجر أبوه».